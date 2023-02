Congo-Kinshasa: Hubert Mputu Ebondo - Sylvain Lubamba Mayombo Yoko rend un vibrant hommage

Mi-Amour , mon Enseignant de Latin et aussi de Français, mon préfet: de In insula à Pro Archia, il était le même; formateur engagé, il a semé à tout vent! Les produits de sa tête occupent tous les domaines de la vie et ils l'immortalisent en second. Car, lui-même l'a fait en premier, comme musicien.

Musicien, Mi-Amor, Anthropologue, Sociologue, philosophe, Poète, il a laminé la conscience de chacun vers identité et même l'identification dans les valeurs ontologiques par le Kisonge sa langue des muses inspiratrice et le Français qui lui est venu en complément sémantique pour être transgénérationnel et transfrontalier.

Mi Amor, de Kasase Ke Dimbi à Tshofa, à Mbuji-Mayi, à Kabinda, à Kinshasa puis au Palais du Roi des Belge !

Musicien, il est mort sur scène comme papa Wemba.

Enfin, politicien... oui, il a beaucoup fait pour la Province de Lomami en tant que doyen d'âge.

Il est partit, mais sa musique nous parlera à jamais... .