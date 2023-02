Congo-Kinshasa: Patrick Muyaya s'acquitte de son devoir civique et mobilise la population de la Funa

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a obtenu sa carte d'électeur hier, dimanche 05 février 2023, dans la commune de Bandalungwa, au centre d'inscription du complexe scolaire Les Joyeux Lutins.

Il avait à sa suite quelques camarades de son parti, le Palu, des membres de l'ASBL "Les Amis de Patrick Muyaya" et de quelques têtes de sa base naturelle de la Funa. Pour Patrick Muyaya, le moment était venu de s'acquitter de ce devoir civique en prélude des élections de décembre prochain. Il a appelé les habitants de Bandalungwa et de toutes les autres communes de la Funa à lui emboîter le pas en vue de garantir leur participation aux élections.

" D'abord, cet acte vient après plusieurs autres parce qu'il vous souviendra que les structures qui nous appuient notamment les Amis de Patrick Muyaya et mon parti le PALU, avaient déjà commencé une campagne de sensibilisation que nous avons relayé abondamment parce que nous avons mis nos équipes à disposition pour faire le tour de la circonscription notamment la FUNA pour sensibiliser les uns et les autres ", a-t-il soulevé, précisant l'importance de la nouvelle carte d'électeur comme support à l'octroi des cartes d'identité.

" Et m'enrôlant moi-même aujourd'hui, je suis venu avec d'autres compatriotes. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons continuer à faire pour être sûr que tout le monde ait son précieux sésame qui permettra de voter le moment venu, parce que le pouvoir est là. Donc, aujourd'hui nous venons le faire pour demander à ceux qui sont à la maison, ceux qui hésitent encore, que le moment est venu pour venir en prendre. Parce que cette carte, non seulement elle permettra de participer aux élections qui viennent, mais c'est elle aussi qui vous permettra d'avoir accès à votre carte d'identité ", a-t-il ajouté.

Pas de glissement

Patrick Muyaya a, par la même occasion, rassuré que le Gouvernement de la République mettra tous les moyens possibles pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. " Je ne pense pas que les gens doivent avoir des doutes sur la tenue des élections parce que nous nous y préparons. Il y avait des doutes sur notamment le financement de la CENI, mais vous suiviez quotidiennement que le gouvernement fait sa part. Et que malgré les difficultés liées notamment à la sécurité à l'est de la République, nous restons engagés pour remplir notre responsabilité du point de vue électoral et ce sera fait ", a-t-il précisé.