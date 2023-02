Soudan: Kabbashi - Ce qui se passe sur le démantèlement d'Armée n'a rien à voir avec la réalité

Kadugli — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Shams-El-Din Kabbashi , a souligné que les Forces Armées Soudanaises sont restées et resteront inébranlables, quel que soit le nombre d'ennemis qui se rassemblent pour les combattre, et que les Forces Armées résisteront à toutes les tentatives de division de l'armée.

Il a souligné qu'il n'y avait pas d'autre alternative aux Forces Armées que les Forces Armées".

Kabbashi, qui s'adressait hier aux officiers, sous-officiers et soldats de la 14e division d'infanterie à Kadugli, en présence du commandant des forces terrestres Lt. Général Rashad Abdel-Hameed, et du commandant de la division Major Général Mohamed Abdalla Al-Faki, a dit que ce qui se passe au sujet du démantèlement et de la réforme des forces armées n'est qu'un discours qui n'a rien à voir avec la réalité, ajoutant que "nous soutenons le dialogue menant à un large consensus entre les civils politiques".

Il a réaffirmé l'intégration des forces de soutien rapide dans les forces armées.

Le Général Kabbashi a appelé à la réactivation de l'état d'urgence dans l'État du Sud-Kordafan et a exhorté les officiers, sous-officiers et soldats de la 14e division d'infanterie à ne pas se laisser entraîner par les incidents et à ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre côté, les appelant à adhérer au principe d'impartialité.

Le membre du TSC a souligné le souci du gouvernement de renforcer la sécurité dans l'Etat à travers le renouvellement répété du cessez-le-feu et la cessation des hostilités avec le mouvement populaire, faction Al-Hilu.

Le commandant des forces terrestres, lieutenant-général Rashad Abdel-Hameed, a pour sa part, souligné que les forces armées seraient prêtes à affronter quiconque tenterait de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'État, en faisant allusion à la 14e division d'infanterie comme la soupape de sécurité et de stabilité de l'État du sud Kordofan.