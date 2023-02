Congo-Kinshasa: Luanda - João Lourenço et Félix Tshisekedi analysent la situation en RDC

Le Président angolais João Lourenço et son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi ont échangé lundi 7 février à Luanda sur la situation politico-militaire dans l'Est de la RDC.

La rencontre entre les deux hommes d'Etat a également permis d'échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale et d'aborder les questions régionales et internationales d'actualité.

Félix Tshisekedi a fait une escale technique de quelques heures dans la capitale angolaise, avant de prendre la direction de l'Afrique du Sud.

L'Angola et la RDC, tous deux membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), maintiennent des contacts de haut niveau sur les questions liées à la paix, à la stabilité et à la sécurité dans la région.

Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, assume la présidence tournante de la CIRGL, une organisation créée dans le but de résoudre les problèmes de paix et de sécurité dans la région.

Le Président Tshisekedi est arrivé en Angola, après avoir participé au XXe sommet de l'EAC consacré a l'évaluation de la feuille de route de Luanda.

Le 23 novembre 2022, les rebelles du M23 étaient sommés de cesser des attaques contre les FARDC et la MONUSCO à partir du 25 novembre et de se retirer des positions qu'ils occupent.

" Si le M23 ne se retire pas, les chefs d'Etat de l'EAC pourront autoriser l'usage de la force ", annonçaient les participants au sommet du 23 novembre à Luanda dans le communiqué final.

Les participants à cette réunion avaient aussi exigé la cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'Est de la RDC et la Région, le cantonnement du M23 en territoire congolais sous contrôle des FARDC, de la Force Régionale et du Mécanisme Ad Hoc de Vérification, avec la collaboration de la MONUSCO.

A ces jours, ces mesures ne sont toujours pas appliquées.