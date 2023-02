Sénégal: Ziguinchor - 40 entrepreneurs formés sur les techniques d'accès au financement

Ziguinchor — Au total, 40 entrepreneurs des départements de Bignona et Ziguinchor (sud) ont bénéficié d'une session de renforcement de capacités sur les techniques d'accès au financement dans le cadre du projet "SME business training and coaching loop".

Initié par l'Agence de coopération internationale du gouvernement allemand (GIZ) le projet "Business training and coaching Loop" est exécuté au Sénégal en partenariat avec l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) du Sénégal.

"Le projet SME business training and coaching loop est une approche d'accompagnement entrepreneurial structurée et axée sur le renforcement des compétences des responsables d'entreprises à travers des services de formation, de coaching et de facilitation à l'accès au financement", a expliqué, le directeur général de l'ADPME Idrissa Diabira.

Il intervenait lors de la cérémonie de remise d'attestations de fin de formation aux entrepreneurs bénéficiaires.

"Le projet SME business training and coaching loop, a-t-il indiqué, a permis d'accompagner (... ) pendant six mois, 600 micros, petites et moyennes entreprises du Sénégal dont 40 dans les départements de Bignona et Ziguinchor". A cela s'ajoute la création de 1383 emplois dont 361 permanents et 1022 temporaires.

Pour la région de Ziguinchor, a-t-il précisé, 43% des entreprises accompagnées sont dans le secteur de l'agroalimentaire, 53% dans l'agriculture et les 4% dans les Tics.

La croissance du chiffre d'affaires des micros, petites et moyennes entreprises accompagnées de Ziguinchor est de 39%, a-t-il encore déclaré, relevant que la méthodologie du projet SME business training and coaching loop a pour objectif de "créer de la richesse et de l'emploi".

"Cette initiative de l'ADPME nous a permis de renforcer nos compétences entrepreneuriales, d'accroître nos revenus et de créer des emplois ", a magnifié Siranding Sané un des bénéficiaires.