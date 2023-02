Afrique Australe: Des diplomates angolais et américains en Namibie discutent de la coopération bilatérale

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en Namibie, Jovelina Imperial, a tenu une rencontre avec son homologue des États-Unis d'Amérique (USA), Randy Berry, au cours de laquelle les défis de la coopération entre les deux pays ont été abordés.

Selon une note de la représentation diplomatique angolaise dans ce pays, la diplomate Jovelina Imperial a remercié le geste et le soutien des États-Unis dans l'exécution de projets d'énergie renouvelable et propre en Angola, avant de souligner le lien fort de coopération entre les hommes d'affaires angolais et américains, dans les domaines les plus divers.

Jovelina Imperial a déclaré que l'Angola restait ouvert à une nouvelle dynamique destinée aux relations politico-diplomatiques, ainsi qu'à l'aspect économique entre les États-Unis d'Amérique.

A son tour, l'ambassadeur Randy Berry a réaffirmé la volonté de son gouvernement de favoriser les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

A l'issue de l'entretien, les deux ambassadeurs ont estimé que les relations entre les deux pays étaient bonnes et ont promis d'œuvrer au renforcement de la coopération existante.

Avant la Namibie, le nouvel ambassadeur américain, Randy Berry, a également été sous-secrétaire adjoint du Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail (DRL) de 2016 à 2018.

Les relations entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique durent depuis des décennies.

Le Président de la République, João Lourenço, a souligné en décembre 2022 lors du sommet États-Unis-Afrique, que le pays dispose des conditions et des ressources pour attirer davantage d'investissements américains, non seulement dans les secteurs de l'énergie et du pétrole, mais également dans d'autres domaines d'intérêt américain.