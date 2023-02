Afrique: L'ESS perd encore des points - Un nul sans histoire

Au lieu d'aller au charbon chercher une victoire qui lui tendait les bras contre la lanterne rouge Chebba, un nul vierge vient sanctionner les débats. L'ESS marque le pas.

A priori, une opposition fort déséquilibrée entre le leader et le dernier du classement chebbien, la réalité du terrain a été tout autre. L'ESS marque le pas désormais, même si elle n'encaisse plus de but. Ce match s'est déroulé au stade Chedly Zouiten à Tunis, comme pour permettre aux joueurs étoilés de rester sur place après avoir défié les Bardolais en milieu de semaine dernière. Connaissant la solidarité dont a fait montre la direction de l'ESS avec les Chebbiens dans les moments difficiles de leur procès pour la réintégration en championnat, on pouvait y lire une façon de rétablir des rapports cordiaux et de bons offices entre les deux clubs.

Formation expérimentale ?

Avec une composition très peu remaniée face à Chebba, par rapport à celle de jeudi dernier au Bardo, l'entraîneur Mohamed Mkacher voulait sans doute garder une bonne ossature défensive qui n'encaisse plus de but. Le gardien Ali Jemal a retrouvé sa place et le défenseur Jemmali aussi au détriment de Bouazra pour débuter. Volet formation rentrante, on a retrouvé Mohamed Amine Kechiche qui bénéficie de la confiance de Mkacher après une période d'absence, aux côtés de Ghofrane Naouali. L'expérimenté Brigui est devenu, lui, indispensable en 3 matchs.

Adem Ouertania fait sa deuxième apparition en milieu, en compagnie de Aouani et Ben Hassine. C'était une formation bien rodée en vue des play-offs ou une formation expérimentale que Mkacher tente de lancer sur le terrain avant d'abattre toutes ses cartes au cours de la deuxième phase ? il faut avouer , en revanche, que les rentrées de Adem Ahmed et Mohamed Hedi Jartila n'ont rien apporté. Pas même celle de l'attaquant Aly Soumah très timide, ces derniers temps.

On attend mieux

Les supporters s'impatientent de voir les nouvelles recrues à l'œuvre. A croire qu'elles ne débuteront qu'aux play-offs... J. Khmiri en défense, Y. Abdelli et H. Jelassi au milieu ainsi que Y Chammakhi devant auront un apport considérable quand on fera appel à eux. La qualité moyenne de l'équipe se fait encore sentir même si Mkacher en tire le meilleur sur certains matchs. L'entraîneur Mkacher devra faire encore mieux à l'approche du play-off.

Au final, et face à Chebba, c'est une Etoile du Sahel plutôt pâle, fragile et décevante qu'on a vu à l'œuvre au Zouiten. Bien des choses doivent changer dans le collectif avant les play-offs. Mkacher a du pain sur la planche s'il veut viser haut et fort. L'ambition du club n'est pas le titre, il faut l'admettre, mais plutôt une participation aux coupes africaines des clubs et principalement la Champions League.