Congo-Kinshasa: Enrôlement et identification des électeurs, UNC - Lutu Mabangu Junior s'acquitte de son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur

Cadre de l'UNC, Lutu Mabangu Junior a rempli son devoir civique en s'enrôlant, le dimanche 5 février 2023, au centre de l'Institut Salongo 1, dans la commune de Lemba, district de Mont-Amba à Kinshasa.

Accompagné d'une foule innombrable, le futur candidat aux législatives nationales à Mont Amba, a appelé la population à pouvoir s'enrôler massivement pour donner, le moment venu, une majorité parlementaire écrasante au Chef de l'Etat Félix Tshisekedi Tshilombo dans les échéances électorales de décembre prochain et le rajeunissement de la classe politique congolaise.

Aussitôt pris la parole, Lutu Mabangu Junior a réitéré son soutien indéfectible au Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi, et il a par la même occasion, invité sa base et la population congolaise de se faire enrôler massivement pour donner un second mandat à "Fatshi béton". " Je suis déjà agréablement surpris par la mobilisation de la jeunesse de Mont-Amba qui m'a accompagnée pour que je m'acquitte de mon devoir civique. Nous devons accompagner le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat ", a-t-il dit.

Digne de remplir son devoir civique en obtenant sa carte de lecteur, un grand homme de Mont-Amba a exhorté la population à prendre conscience et à s'enrôler massivement pour élire les personnes ayant le souci de changer les choses.

"C'est un appel patriotique de venir s'enrôler massivement. Donc, les habitants de Lemba et de toutes les autres communes de la Mont-Amba et surtout, les jeunes et tous les parents, si nous voulons avoir plus de Députes pour Mont-Amba, il nous faut beaucoup d'enrôlés et donc, il ne faut pas rester à la maison, parce que le vote ça change beaucoup de choses, c'est un exercice citoyen, capital pour déterminer l'avenir de notre pays, des bureaux sont là, et nous étions bien accueillis même ma mère aussi c'est vraiment très bien. C'est un sentiment de joie ", a conclu Lutu Mabangu Junior.