Afrique Centrale: Muyaya appelle à la mobilisation générale contre l'agression rwandaise et consorts - Félix Tshisekedi sur tous les fronts !

Face à la recrudescence de la violence et des massacres des populations dans l'Est de la RD Congo, la détermination du Gouvernement de la République reste inébranlable pour la restauration totale et effective de la paix. Telle est l'assurance affichée hier, lundi 6 février 2023, par Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, au cours d'un briefing tenu en direct sur les antennes de la Télévision nationale.

Durant ce moment de redevabilité, le Ministre Muyaya a évoqué la participation du Président Félix Tshisekedi au Sommet des Chefs d'Etat de la Communauté d'Afrique de l'Est, tenu le samedi dernier à Bujumbura, capitale du Burundi, lequel a été consacré à la situation sécuritaire qui sévit dans la partie orientale du pays. Pour lui, en effet, par sa présence aux côtés de ses pairs de l'EAC, le Commandant suprême voudrait réactiver le front diplomatique après le refus systématique du M23, soutenu par le Rwanda, de se retirer des positions occupées en RDC, sous le regard de la Communauté internationale et du Conseil de sécurité des Nations Unies, a déploré Patrick Muyaya.

"On sera sur le front médiatique, diplomatique, militaire. De ce point de vue, nous n'allons pas désemparer. Nous allons continuer ", a-t-il rassuré. Il a salué le message "interpellateur" du Pape François à tous les tireurs de ficelle dans la persistance de l'insécurité en RDC, dans son message lancé lors de sa visite apostolique effectuée à Kinshasa. Patrick Muyaya a rassuré que bien au-delà du front diplomatique, les FARDC (Forces armées de la République démocratique du Congo), sont plus que déterminées à barrer la route à tous les ennemis de la paix et à préserver l'intégrité du territoire national.

S'agissant de récentes manifestations de colère de la population de Goma contre la présence de la Monusco, Patrick Muyaya a appelé à la retenue et à la vigilance pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi.

"Le gouvernement comprend la frustration des populations de Goma, mais il faut éviter de tomber dans le piège de l'ennemi ", a-t-il souligné, tout en insistant sur l'unité et la cohésion nationales pour permettre au pays de tenir face aux incantations des hors-la-loi.