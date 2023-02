Une conférence s'est tenue, hier, au ministère des Affaires étrangères portant sur le thème " Madagascar : insularités et contraintes géopolitiques ", avec comme intervenants, le ministre de la Défense nationale, le Gal Léon Rakotonirina et Pascal Boniface fondateur et directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS).

Une assistance composée du corps diplomatique, des officiers supérieurs et généraux de l'armée malgache. Lors de son intervention, le directeur de l'IRIS a parlé de la bipolarisation, toutefois il a tenu à souligner que " le monde d'aujourd'hui n'est ni bipolaire ni multipolaire". Il a touché mot aussi de la guerre en Ukraine en indiquant que " l'Otan n'a été autant réuni ".

Neutralité

De son côté, le ministre de la Défense nationale et ministre des Affaires étrangères par intérim a axé son discours sur trois parties, à savoir l'environnement mondial, les influences et défis stratégiques et les réponses stratégiques. Quant à la guerre en Ukraine, le ministre de la Défense nationale a réitéré le souci de neutralité. Un autre sujet a été également abordé. " Madagascar, un eldorado sans le reste du monde ? Confluence ou dissonance de perception du monde ? ".