Madagascar: Production agricole - Les légumineuses favorables aux systèmes agroalimentaires durables

La journée mondiale des légumineuses sera célébrée le 10 février. Les promoteurs de cette filière encouragent la production et la consommation de ces produits agricoles, dans le cadre de systèmes alimentaires durables et de régimes alimentaires sains.

" Les légumineuses au service d'un avenir durable ". Tel est le thème choisi par le Comité directeur, pour la célébration de la Journée mondiale des légumineuses 2023. Ce Comité met en avant les bienfaits que les légumineuses apportent aux systèmes agroalimentaires et à l'environnement. Parmi les organisateurs de cette manifestation, la FAO (Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture), soutient que les légumineuses contribuent au renforcement de la résilience des systèmes agricoles et à l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs dans les environnements pauvres en eau. D'après cette organisation, l'empreinte hydrique des légumineuses est faible et elles tolèrent mieux les sécheresses et les catastrophes liées au climat que les autres cultures alimentaires, ce qui fait d'elles un outil essentiel pour atténuer le changement climatique et s'adapter à ses effets.

Avantages économiques

L'intégration de légumineuses dans divers systèmes agricoles (agroforesterie, cultures intercalaires ou systèmes agricoles intégrés, par exemple) peut aider à renforcer la résilience des moyens de subsistance agricoles et à améliorer la productivité. Sur le plan économique, le secteur mondial des légumineuses - incluant la production et le commerce - est un moteur favorisant la résilience des chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales. Il permet aux consommateurs d'accéder à des aliments nutritifs et contribue à l'utilisation durable des ressources naturelles.

Sensibilisation

Bref, les avantages procurés par les légumineuses sont multiples. C'est d'ailleurs ce qui a conduit au succès de l'Année internationale des légumineuses (2016), mise en œuvre par la FAO, qui a permis de faire savoir que ces produits peuvent contribuer à la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Par la suite, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 10 février Journée internationale des légumineuses. En effet, cette célébration offre une occasion unique de sensibiliser le grand public à l'intérêt des légumineuses et au rôle fondamental qu'elles jouent dans la transition vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables, dans l'optique d'améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie, en ne laissant personne de côté. Outre la FAO, les gouvernements, le secteur privé, les organisations partenaires, le grand public et les jeunes participent déjà à cette célébration.

Diversifiés

A noter que les légumineuses désignent les graines comestibles des plantes de la famille des légumineuses qui sont cultivées pour l'alimentation humaine et l'alimentation animale. Les types de légumineuses les plus connus et les plus fréquemment consommés sont les haricots (Phaseolus et Vigna), les pois-chiches et les pois, mais il existe plusieurs autres variétés dans le monde qui apportent tous des bienfaits en matière de sécurité alimentaire, de nutrition, de santé, de lutte contre le changement climatique et de biodiversité.