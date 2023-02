Madagascar: Un moral de gagnant à préserver à tout prix

Les Barea ont été reçus comme ils le méritaient par les dizaines de milliers de Malgaches avant-hier.

Ils ont été ovationnés par des supporters qui leur ont témoigné leur reconnaissance pour avoir porté haut les couleurs nationales. Au-delà de l'exploit sportif , c'est cette faculté de se mobiliser pour atteindre leur objectif que tous ont salué et que l'on voudrait voir se perpétuer chez nous. Cette épopée de nos joueurs est glorifiée, mais elle appartient maintenant au passé. Il faut garder cet état d'esprit pour se maintenir au même niveau et ne pas connaître les mésaventures du passé.

Un moral de gagnantà préserver à tout prix

C'est un espoir que les Barea ont fait naître chez cette population malgache confrontée à des épreuves qu'elle ne peut pas pour le moment surrmonter. Ce parcours de leur équipe lui a fait retrouver cette flamme qu'elle croyait éteinte. Les footballeurs peuvent rivaliser avec n'importe lesquels de leurs pairs pour peu qu'ils soient bien dirigés et bien entraînés. Cette réussite a marqué les esprits et elle peut se transposer dans beaucoup d'autres domaines. Chez les citoyens, le poids de la fatalité les empêche d'aller de l'avant. L'exemple donné par nos footballeurs et leurs encadreurs devrait inspirer tous ceux qui sont conscients des potentialités existantes dans notre pays. Les termes " impuissance " ou " impossibilité " doivent être relativisés.

Pour en revenir au football lui-même, c'est maintenant vers la suite des compétitions internationales qu'il faut maintenant se tourner. Les éliminatoires de la CAN sont les prochaines étapes de nos Barea. Ce ne sont plus Roro et ses collaborateurs qui vont prendre en main l'équipe. Il faut que la préparation soit à la hauteur de la réputation des Barea. Il est nécessaire de garder cette unité qui fait notre force. Les Malgaches doivent avoir un moral de gagnant dans tout ce qu'ils entreprennent.