Madagascar: Orthodontie - Des gouttières d'alignement dentaires en vente sauvage sur internet

Les offres pour des gouttières d'alignement dentaire à bas prix se multiplient sur les réseaux sociaux. La consultation chez un professionnel qualifié est toujours recommandée.

Un vrai danger pour la santé. Des chirurgiens-dentistes tirent la sonnette d'alarme face aux offres de gouttières d'alignement dentaire sur Facebook. L'aligneur est un dispositif médical se présentant sous forme d'une série de gouttières transparentes fabriquées sur mesure pour les dents. Il est utilisé pour corriger la malposition dentaire afin de retrouver un alignement harmonieux et fonctionnel. Il peut être utilisé à tout âge , pour les adolescents et les adultes.

Cet aligneur nécessite pourtant un diagnostic et suivi médical par un orthodontiste et des contrôles réguliers afin de prendre en charge toute anomalie qui pourrait survenir en cours de traitement. Si ce n'est pas contrôlé, cela peut entraîner des dommages comme des caries , des pertes de dents, des atteintes parodontales voire même des risques de cancer. Ce " gadget " est vendu à bas prix sur Facebook allant de 25 000 à 40 000 ariary. " C'est un produit fabriqué sur mesure et il ne devrait pas avoir de standard. Certains produits ne suivent pas les normes puisque la colle utilisée peut être nocive pour les dents notamment pour le blanchiment", selon le Dr Sylvianna Nathalie Rananjarison.

Diagnostic

Une consultation chez un professionnel qualifié est primordiale afin d'établir un diagnostic précis et un plan de traitement conforme. Des contrôles doivent être effectués pendant toute la durée du traitement. Ces traitements par aligneurs sont des traitements d'orthodontie et agissent sur les dents et sur les os de la mâchoire. Le principal avantage de ce dispositif est sa discrétion. Certains clients ne manquent pas de se plaindre par rapport à la qualité de ces produits mis en vente sur Facebook. " Il ne correspondait pas à mes attentes puisque la gouttière dentaire n'a pas épousé la forme de mes dents ", déplore Maria Raharisoa.