Madagascar: Football / CHAN - Les Barea à l'heure des récompenses

Les hommes du coach Romuald Félix Rakotondrabe ont été reçus au Campus Telma à Andraharo hier, pour recevoir leurs primes de la part du partenaire numéro un de la fédération.

Les Barea Chan restent pour le moment le centre d'intérêt de la plupart des Malgaches. Le groupe Telma, partenaire du football malgache depuis quinze ans, a prouvé qu'il est le partenaire numéro un de la fédération. Le lendemain de l'accueil grandiose des Barea après avoir remporté la médaille de bronze du septième championnat d'Afrique des nations, l'opérateur téléphonie a reçu les héros hier, à son Campus à Andraharo.

Après avoir vécu ensemble de belles aventures, le titre de champion d'Afrique en beachsoccer en 2015, la qualification en quarts de la CAN en 2019, le partenaire de la fédération savoure lui aussi l'exploit des Barea Chan qui échoue tout près du titre car le Sénégal qui a éliminé Madagascar de justesse en demi-finales, a remporté le sacre continental. Le Groupe Telma a remis aux Barea un chèque géant de 136 millions d'ariary en guise de primes.

"Nous remettons à chacun une carte visa Mvola avec 4 millions d'ariary qui permettra de faire les achats dans le pays et à l'étranger. Les trente- quatre membres de la délégation, les vingt-quatre joueurs et tout le staff, technique et médical, en bénéficieront", souligne Patrick Pizal, administrateur directeur général du groupe en prenant la parole. Le partenaire de la fédération a également remis un smart phone 4G à chacun avec un an d'abonnement. "(... ) Sincèrement, on a été surtout impressionné par la qualité du jeu, ça nous a fait rêver et vibrer", poursuit-il.

Primes

"Telma a été toujours aux côtés de la fédération et des Barea. Ces soutiens nous motivent à donner le meilleur et faire toujours mieux", mentionne pour sa part le coach Roro. Cette occasion a été vu la présence de l'ambassadeur d'Algérie, Malek Djaoud, qui a souligné que "l'Algérie a prévu d'organiser ce Chan comme une vitrine du football africain et j'ai même la conviction que, dans quelques années, le Chan sera compétitif avec la Can... ". L'ambassadeur du pays hôte du Chan a reçu le staff de la fédération avant de partir disputer la compétition. "J'avais le pressentiment dès le départ que cette équipe aller faire quelque chose parce qu'il y avait ce côté artistique chez les joueurs, et cette manière de jouer très décontractée (... ) C'est une équipe efficace et qui gagne... On a fini sur le podium, Madagascar troisième et l'Algérie deuxième. On a grandi ensemble et on va encore grandir ensemble", rajoute-t-il.

Présent à cette occasion, le vice-président de la fédération, Alfred Andriama-nampisoa, a rappelé que la fédération tiendra sa promesse de remettre prochainement les primes aux Barea. "Quant aux Prize money de la CAF, c'est à cette instance d'organiser la distribution des primes à chaque pays participant" clarifie le numéro 2 de la fédération.