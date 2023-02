Ile Maurice: Malaise au PTr - Jeunes vs anciens

Deux clans semblent s'opposer au Parti travailliste (PTr).

L'un est composé de plusieurs anciens ministres et l'autre comprend essentiellement des jeunes. D'anciens cadres avouent être "irrités et en colère" contre la direction, plus particulièrement contre Navin Ramgoolam. Il est fort possible que ça chauffe lors de la réunion du comité exécutif, cet après-midi.

À la veille de ce rendez-vous, Satish Faugoo, ancien ministre rouge, a donné le ton dans une interview accordée au Défi quotidien. Sollicité au téléphone hier matin, il assume ce qu'il a dit. Il est "attristé que le PTr soit en train de partir à la dérive et que le parti soit dysfonctionnel. Les instances ne fonctionnent pas sous Navin Ramgoolam depuis 2019"...

L'ancien colistier de l'ex-Premier ministre estime que le comité exécutif et le bureau politique du parti ne fonctionnent pas selon les termes de la constitution du PTr. Satish Faugoo est d'avis que le parti est dirigé selon les "caprices" de Navin Ramgoolam. "Je me suis déjà exprimé avec Navin Ramgoolam, mais il n'a rien fait. Je parle pour que les choses changent dans la bonne direction au parti", confie-t-il à l'express. Il maintient dans la foulée qu'il n'est pas question de rejoindre le Mouvement socialiste militant, comme d'autres veulent le faire croire.

Ne craint-il pas de sanction après avoir critiqué Navin Ramgoolam ? "Si la direction pense que j'ai menti, qu'elle institue un comité disciplinaire contre moi. En vérité, je dis tout haut ce que les autres pensent tout bas dans le dos de Navin Ramgoolam. Je ne suis pas le seul à penser ainsi." Un autre ministre est d'ailleurs en froid avec son leader. Un des proches de celui qui a été élu pour la première fois en 2005 dans une région urbaine, déclare que l'ex-député est "en colère contre le leadership" de son parti, ajoutant que "ce n'est pas le seul problème qui existe au PTr". On dit aussi qu'un autre ancien ministre serait lui aussi "en colère", mais il n'était pas disponible pour une déclaration.

D'après des renseignements obtenus auprès de membres du PTr, il y a toujours eu deux clans dans ce parti : la vieille garde et des jeunes qui ont obtenu des postes à responsabilité quand le comité exécutif du PTr s'était réuni, le 22 septembre dernier, afin de constituer le bureau politique. Toutefois, depuis quelque temps, Navin Ramgoolam aurait fait comprendre à son entourage qu'il y aurait beaucoup de nouveaux visages lors des prochaines élections générales et qu'il a déjà planifié sa retraite politique... Les anciens cadres, laisse-t-on comprendre, ne font pas partie de son plan.

Qui plus est, Navin Ramgoolam serait bel et bien au courant de ce qui se trame "secrètement" dans son dos. Il a fait allusion aux "Judas" au sein du PTr lors d'un rassemblement politique à Solitude le 21 janvier. Nous avons sollicité la direction du PTr pour une réaction. On nous a fait savoir que Navin Ramgoolam pourrait en parler à l'issue du comité exécutif des Rouges cet après-midi. Toutefois, un des dirigeants du parti espère que ceux ayant des reproches à faire à leur leader s'exprimeront en face des membres du comité exécutif aujourd'hui.

Pour rappel, Yatin Varma, expulsé du PTr en 2019, mais qui a effectué son retour l'année dernière lors du congrès annuel, a montré du doigt la direction du parti lors d'une interview accordée à Week-End en déclarant : "Le PTr de 2023 est pire que celui de 2019 !"