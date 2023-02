Soudan: Le sous-secrétaire aux AE rencontre les ambassadeurs du Nigeria et du Ghana

Khartoum — Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Daffallah Al-Haj Ali, a rencontré lundi, séparément l'ambassadeur du Ghana, Mme Ama Tom, et l'ambassadeur du Nigéria, M. Victor Eliki.

L'ambassadeur leur informé sur l'évolution de la situation au Soudan et les moyens nécessaire pour soutenir les relations bilatérales, dans le cadre de souci du Soudan par des pays d'Afrique de l'Ouest, et que prolongement de ses entretiens avec les délégués des Etats membres du Conseil Africain de Paix et de Sécurité (CPS).

Au cours des entretiens, l'ambassadeur a expliqué le déroulement du processus politique et ce que le Soudan attend des États membres du CPS dans cette étape importante.

Pour leur part, les ambassadeurs ont exprimé leurs remerciements pour le briefing et avoir fourni une explication détaillée sur l'évolution de la situation au Soudan, et ont affirmé leur soutien au Soudan et l'intérêt de leur pays pour ce qui s'y passe, en raison de l'importance de Soudan à l'ensemble du continent africain et au système de l'Union africaine, et pour son rôle dans l'établissement de la paix et de la stabilité dans la région, en particulier dans les pays voisins.