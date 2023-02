Afrique: La CAF recommande le tartan à Tundavala

Lubango (Angola) - Les inspecteurs de la Confédération africaine de football (CAF) ont recommandé lundi, à Lubango, province de Huíla, la mise en place urgente d'une piste en tartan et d'autres petites améliorations au stade de Tundavala, afin qu'il soit autorisé à accueillir des matches internationaux.

Une autre situation qui mérite l'attention est le remplacement des mosaïques dégradées et de certains tuyaux dans les salles de bain, dont le respect est crucial pour que la CAF admette la tenue de matches internationaux.

L'alerte a été donnée par le responsable pour la haute compétition à la CAF, Muhammad Sidat, qui dirige la délégation d'inspecteurs en visite de travail de deux jours à Huíla, où ils évaluent l'avancement des travaux au stade Tundavala, ainsi que l'état de l'état de préparation des hôtels et des unités de santé.

Selon le responsable, il est également nécessaire d'améliorer la zone de presse, en remplaçant les tables actuellement mobiles par des tables fixes et en plaçant des panneaux à l'extérieur et à l'intérieur du stade, en admettant que les cabines et certaines toilettes sont opérationnelles.

Cependant, Sidat a félicité l'équipe de travail réalisant des travaux sur le stade, précisant que pour se prononcer sur une autorisation provisoire, il devrait attendre les tests que les techniciens de la CAF effectueraient sur la qualité du gazon.

La même équipe procédera, selon la source, à des tests sur le système de drainage et la qualité du sol, notant qu'il y a un an l'infrastructure a été visitée par un inspecteur de la CAF et qu'aujourd'hui elle montre déjà une belle amélioration, ainsi qu'un " assez positif ".

Au stade de Tundavala, les travaux ont commencé il y a deux semaines pour préparer le sol pour recevoir la piste en tartan, qui ne devrait commencer à être appliquée qu'en saison sèche, car les pluies qui tombent fréquemment à Lubango peuvent compromettre la qualité du travail, a déclaré le directeur du bureau provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, Osvaldo Lunda.

Selon le responsable, tous les travaux recommandés par la CAF au stade Tundavala sont déjà en cours, il pense donc que d'ici deux semaines, ils pourraient être achevés.