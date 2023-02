Angola: La technologie de pointe dans le recensement de 2024

Luanda — Les recenseurs nommés pour le Recensement de la population de 2024 travailleront avec une tablette pour rendre le processus plus rapide et plus sûr, et éviter certaines contraintes rencontrées en 2014, a déclaré lundi le directeur de l'Institut national de la statistique (INE), José Calengi.

S'adressant à la presse, le responsable a expliqué que le "recensement numérique" permettra de collecter les données d'une manière différente et non sous forme manuscrite comme en 2014, en plus du fait que les informations tomberont automatiquement dans la base de données.

"Il y a plusieurs défis à relever par l'institution, comme celui de la logistique, pour une opération de l'ampleur du recensement de la population voulue pour 2024, qui se fera sous un format numérique, différent de celui de 2014, où les enquêteurs utilisaient des formulaires sur papier ", a-t-il indiqué.

José Calengi a souligné qu'il n'est pas possible pour le moment d'estimer le montant nécessaire pour le recensement de 2024, car les difficultés et les besoins sont encore en cours d'enquête et que certains matériaux existants du processus précédent pourraient être utilisés.

" Une opération comme celle-ci consiste en une mise à jour démographique, qui est en cours en ce moment, avec un recensement pilote. Nous devons d'abord faire un exercice pour tester tous les instruments, le questionnaire et la logistique. Nous sommes donc dans cette phase de préparation ", a-t-il dit.

A l'occasion, le directeur de l'Institut national de la statistique a souligné l'importance des données sociodémographiques, car lors de la réalisation du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) le facteur démographique du territoire national doit être pris en compte dans son ensemble.

"Dans cette nouvelle phase, nous laisserons la collecte sur papier et passerons au système technologique, avec des avantages tels que la gestion des cas, un langage de programmation avancé, un processus d'automatisation de l'échantillonnage sur le terrain, la visibilité des enregistrements insérés dans le même écran ", a-t-il cité.

Il y a une évolution dans les technologies de l'information et de la communication, a fait valoir l'interlocuteur, en particulier les appareils sans fil et mobiles qui permettent le remplacement des questionnaires sur papier par des questionnaires électroniques, avec de multiples avantages, lors du processus de collecte des données.

Selon le directeur José Calengi, pour la mise en œuvre du RGPH, les technologies de l'information seront utilisées, dans les systèmes les plus variés pour permettre une plus grande efficacité, réduction des coûts, qualité et cohérence des données, optimisant le traitement et le temps de traitement.

" ... . Il facilite également l'accès et la manipulation du questionnaire, facilite le suivi des activités en temps réel, ainsi que la protection et la sécurité des données ", a-t-il souligné.

Les données de l'Institut national des statistiques indiquent que l'Angola a une population estimée à 25 789 024, sur la base du recensement de 2014.