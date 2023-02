Algérie: Séisme en Turquie et Syrie - L'aide internationale s'organise

ALGER — De nombreux pays dont l'Algérie ont commencé à envoyer leur aide en Turquie et Syrie, ébranlées lundi à l'aube par un puissant séisme qui a déjà fait près de 2.000 morts et plus de 10.000 blessés dans un bilan toujours provisoire.

Le tremblement de terre, qui a secoué le sud de la Turquie et a été ressenti dans le nord de la Syrie, a fait 1.498 morts et au moins 8533 blessés dans le premier pays et 403 morts et 1.315 blessés dans le second.

Ainsi, l'Algérie, sur ordre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a dépêché un premier groupe de la Protection civile, composé de 89 agents, à destination de la Turquie pour participer aux opérations de sauvetage et de secours.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, qui a donné le départ de ce premier groupe, a mis en avant "l'opérationnalité et la réaction rapide" de la Direction générale de la Protection civile, saluant "la compétence et le professionnalisme de ses effectifs".

Merad a annoncé, en outre, qu'un autre groupe d'agents de la Protection civile sera dépêché en Syrie pour participer aux opérations de sauvetage et de secours.

L'Union européenne (UE) a elle activé son "mécanisme de protection civile", et des équipes issues de dix Etats membres ont été "rapidement mobilisées", les équipes néerlandaise et roumaine étant déjà parties, selon le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic.

"J'ai demandé à mes équipes de continuer à suivre la situation de très près, en coordination avec la Turquie, et de fournir toute l'aide nécessaire, quelle qu'elle soit", a tweeté de son côté le président américain, Joe Biden.

L'Allemagne aussi va "bien entendu, envoyer de l'aide", a fait savoir le chancelier Olaf Scholz dans une publication sur ses réseaux sociaux, tandis que la Russie a assuré se tenir prête à "apporter l'aide nécessaire" à la Turquie et la Syrie.

En Grèce, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a assuré que son pays avait "mobilisé ses ressources et fournira très rapidement de l'assistance".

De son côté, le président français, Emmanuel Macron, a écrit sur Twitter que "la France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place".

"Nous sommes prêts à fournir toute sorte d'assistance en cette période difficile", a affirmé pour sa part le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

A cet effet, le ministère azerbaïdjanais des Situations d'urgence a annoncé que 370 personnes spécialisées dans la recherche et le sauvetage seront envoyées en Turquie.

Idem pour l'Inde qui a annoncé l'envoi immédiat d'équipes de sauvetage et des équipes médicales ainsi que du matériel de secours en Turquie.

Au Qatar, le Croissant-Rouge local a lancé une campagne de secours d'urgence pour les personnes touchées par le tremblement de terre en Turquie et Syrie.

"En réponse à l'appel humanitaire de l'Etat du Qatar, le Croissant-Rouge qatari n'a pas tardé à venir en aide rapidement aux personnes sinistrées, en activant la salle des opérations en coordination avec sa mission en Turquie", lit-on dans le communiqué de l'organisation humanitaire.

Le Croissant-Rouge a appelé "les âmes charitables à soutenir ses efforts pour atténuer les effets du tremblement de terre en Turquie et contribuer à sauver des vies, distribuer des secours et fournir des abris d'urgence aux personnes touchées par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie".

L'Egypte, via son ministère des Affaires étrangères, s'est dit aussi "prête" à fournir une assistance pour faire face aux répercussions du séisme.

Pour sa part, le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), Jens Stoltenberg, a dit être en contact avec le président turc Erdogan et son ministre des Affaires étrangères, Cavusoglu.

"Les alliés de l'OTAN sont mobilisés pour apporter leur soutien maintenant", a-t-il assuré.