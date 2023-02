Algérie: Déchets - Activer les mécanismes de gestion dans le cadre d'une approche économique

ANNABA — Les participants à une rencontre scientifique sur la gestion des déchets ménagers ouverte lundi à Annaba ont mis l'accent sur l'importance d'activer les mécanismes de gestion de ce genre de déchets dans le cadre d'une approche économique garantissant leur valorisation et contribuant au développement de l'économie du recyclage.

Au premier jour des travaux de cette rencontre organisée à l'initiative du centre de recherche en environnement d'Annaba avec la participation de chercheurs, représentants de différents partenaires concernés par l'environnement et la gestion des déchets et experts représentant le système d'assistance technique et d'échange d'informations de l'union européenne, les participants ont indiqué que le volume des déchets ménagers produits annuellement en Algérie représente une source importante de la richesse et nécessite de trouver des solutions innovantes dans le domaine de gestion des déchets permettant de gagner le défi s'agissant de la gestion de ces déchets et la relance de l'économie du recyclage performant.

La concrétisation des objectifs tracés dans le cadre de la stratégie nationale de gestion et de valorisation des déchets "nécessite l'activation des mécanismes d'encouragement et de généralisation des outils de tri à la source pour les citoyens, le recouvrement des revenus en rapport avec la gestion des déchets pour les collectivités locales, la responsabilisation du producteur s'agissant du système de gestion des déchets et la sensibilisation des producteurs quant au respect des méthodes de réduction de production des déchets dans l'emballage et la participation à sa gestion", a souligné la même intervenante.

Pour sa part, l'expert Azedine Bahou, coopérant au centre de recherche en environnement d'Annaba a exposé le projet de création d'une start up activant dans le domaine de gestion des déchets ménagers à travers la proposition d'une benne intelligente fonctionnant avec un système numérique.

Les intervenants ont insisté sur les aspects scientifiques en rapport avec l'activation de la gestion des déchets et ont mis la lumière sur l'importance de l'implication des jeunes dans les activités de valorisation des déchets à travers l'encouragement et l'accompagnement des start up activant dans ce domaine.

Les travaux de cette rencontre de trois jours se poursuivront dans le cadre d'ateliers de travail animés par des experts européens spécialisés dans la gestion des déchets et l'économie circulaire, a-t-on fait savoir.