Sénégal: Engagement en faveur des enfants - Le sélectionneur national Aliou Cissé aux côtés de l'Unicef

Alors que l'on célèbre l'anniversaire de la victoire épique du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations (Can), Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe sénégalaise de Football, Les Lions de la Téranga, tenant en titre de la Can, marque son engagement en faveur des enfants, aux côtés de l'Unicef Sénégal.

Selon un communiqué de presse de l'organisation onusienne, du 7 au 10 février 2023, Aliou Cissé effectue une visite de terrain dans les régions de Tambacounda, de Kolda et Ziguinchor, pour constater de visu la réalité des enfants, entrer en contact avec les communautés et apprécier les interventions menées par les différents acteurs sur le terrain, y compris l'Unicef. " La question des droits de l'enfant me tient à cœur. Chaque enfant mérite un bon départ dans la vie. Comptez sur moi pour porter la voix des enfants et mener un plaidoyer en leur faveur ", a déclaré Aliou Cissé, à son arrivée à Tambacounda.

Selon la même source, cette visite sera ponctuée par des séries de rencontres avec les acteurs clés des droits de l'enfant au niveau régional, des interactions avec les communautés, les jeunes et les enfants et permettra d'aborder des questions clés liées aux droits de l'enfant à l'éducation, à la santé, à la protection et à la participation.

Cette première mission permettra d'attirer l'attention sur les défis auxquels les enfants sont confrontés dans cette partie du Sénégal, de mettre en lumière les solutions qui y sont apportées et de mobiliser plus de soutien pour les enfants et les adolescent-e-s les plus défavorisé-e-s Aliou Cissé aura ainsi l'occasion de visiter des écoles et découvrir les classes passerelles qui permettent le rattrapage et la réintégration des enfants hors du système scolaire, des centres de santé et la prise en charge des nouveau-nés, des initiatives pilotées par les jeunes ou celles visant à élargir leurs opportunités d'employabilité.

Il va aussi aller à la rencontre des clubs de jeunes filles dont l'objectif est de promouvoir leurs droits, découvrir des initiatives locales visant à mettre fin à la violence à l'égard des enfants et des pratiques néfastes à leur épanouissement, ou encore des villages champions dans l'hygiène et de l'assainissement. "Avoir un allié de taille comme Aliou Cissé est un véritable privilège pour les enfants du Sénégal et pour l'Unicef.

Au regard de son engagement, il représente pour nous un véritable défenseur convaincant et éloquent des droits de l'enfant. Sa notoriété et sa voix pourront aider à envoyer un message puissant qui atteindra le cœur et les esprits de tous à travers tout le pays et mobiliser davantage de soutien en faveur des enfants ", a pour sa part déclaré Silvia Danailov, représentante de l'Unicef au Sénégal.