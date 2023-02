Sénégal: Microfinance Islamique - AL RAHMA Microfinance Islamique obtient son agrément

Lancée en 2019, la première filiale de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) dédiée à la microfinance Islamique vient d'obtenir son agrément suivant l'arrêté n°001743 du 24 Janvier 2023, sous le numéro DK1-22-00612/SA en tant que Système financier décentralisé (Sfd) exerçant l'activité finance islamique à titre exclusif.

Un communiqué de la Bnde souligne que la création de la filiale dénommée " AL RAHMA Microfinance Islamique " entre dans la stratégie de diversification de la banque qui ambitionne d'offrir des produits et services innovants tout en proposant des modes de financements alternatifs attendus et souhaités dans le but de renforcer l'équité sociale et l'inclusion financière.

Al Rahma Microfinance Islamique a, entre autres, pour missions de promouvoir la finance islamique à travers des canaux de collaboration alternatifs et participatifs ; réer les conditions optimales d'une plus grande inclusion sociale et financière ; Participer à l'employabilité des jeunes et des femmes et par ricochet, contribuer à la réduction de la pauvreté au Sénégal.

La Sfd a également pour mission d'offrir des services financiers de proximité basés sur la finance islamique pour une clientèle exclue des secteurs financiers classiques : Entreprises, PME, particuliers, TPE, les femmes et jeunes entrepreneurs ;

AL RAHMA Microfinance Islamique compte démarrer ses activités dans les meilleurs délais, avec un réseau de 5 agences à Dakar et en Région, au grand bonheur des microentreprises, des particuliers et des ménages, rapporte le communiqué.