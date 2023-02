Congo-Kinshasa: Le pays - Bientôt les Cours d'Epargne et de Gestion Budgétaire inscrits dans le Programme d'Enseignement congolais

Ouverture lundi 6 février à Kinshasa de l'Atelier national d'orientation et d'intégration de l'éducation sociale et financière dans le cursus de l'enseignement primaire, secondaire, professionnelle et technique.

Pendant quatre jours, soit du 06 au 10 février, 30 experts de l'éducation et de la Banque centrale du Congo vont réfléchir sur les modalités pour intégrer les cours d'épargne et de gestion budgétaire dans le système éducatif en RDC.

Le secrétaire général de l'Enseignement primaire, secondaire et technique(EPST), André Nkusu a expliqué l'importance de cet atelier :

" C'est vraiment un grand atelier dont l'objectif est d'arriver à faire comprendre aux enfants que les années à venir, ils doivent vraiment apprendre c'est qu'on appelle éducation financière. Cela va leur permettre de bien gérer les moyens qu'ils auront dans l'avenir ".

André Nkusu confirme qu'un travail technique est déjà en cours pour préparer cette insertion de l'éducation financière dans le programme d'enseignement.

" Il y a des modules qui ont été conçus et que nous sommes en train de réviser pour qu'on ait un contenu vraiment adapter aux enfants et que nous allons dans les jours à venir faire passer comme test pilote dans certaines écoles et on verra comment ça va se dérouler. Après l'évaluation de ces tests pilotes, on aura la vulgarisation de ces modules qui vont dans l'école primaire jusqu'à la dernière année de l'enseignement secondaire dont 4ème année qui était 6ème année à l'époque ", a indiqué André Nkusu.

Il ajoute que " pour les petits enfants, on ne parle pas de l'argent nécessairement, on parle de la gestion des ressources ".

En effet, explique André Nkusu, " l'enfant peut être à mesure de gérer même de l'eau, même son petit fufu, il peut bien le gérer ".

Pour le secrétaire général de l'EPST, cette éducation financière au niveau des plus petits enfants, ne vise pas la gestion de l'argent mais surtout la gestion de toute ressource :

" Quand l'enfant sait gérer les ressources, il va éviter les gaspillages, même l'énergie, voyait le courant, il faut savoir le gérer. Il faut dire aux enfants que toutes les ressources doivent être proprement être gérer pour éviter le gaspillage dans la vie, ça commence par des choses qui n'ont rien à avoir avec l'argent ".