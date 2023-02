Ile Maurice: Football / Super League - Le Cercle de Joachim grimpe sur le podium

Une victoire sur le fil et revoilà le Cercle de Joachim qui retrouve la troisième place du classement.

Les Curepipiens étaient aux prises avec Roche-Bois Bolton City samedi. Devant, ASPL 2000 et Grande-Rivière- Sud-Est Wanderers poursuivent leur sans-faute alors que l'Entente Boulet-Rouge/Riche-Mare Rovers n'est plus lanterne rouge.

Un but de Pascal Colin à la demi-heure de jeu a été suffisant pour permettre au Cercle de Joachim de se hisser sur la troisième marche du podium. Le club de la Ville lumière a connu quelques défaillances avant la trêve et ce succès face aux Rocheboisiens lui permet de se replacer dans la course au titre. En revanche, les Portlouisiens se retrouvent au dernier rang désormais. Ils ne comptent qu'une victoire en Super League et ont enregistré six revers.

Le choc de cette 10e levée voyait AS Vacoas-Phoenix et Pamplemousses SC s'affronter sur la pelouse de la MFA. Ce duel n'a toutefois livré ni vainqueur ni vaincu (0-0). Mais il y a eu un perdant tout de même. En effet, en partageant les points pour la quatrième fois cette saison, les Vacoassiens se sont fait déloger du podium. "C'était un match difficile et on a eu des occasions que l'on n'a pas transformées. Le travail doit continuer. Le plus important est que l'on n'ait pas concédé de but. Il faut maintenant s'améliorer", a déclaré Yao Kouman, joueur de l'ASVP. Plus détendu, Joe Tshupula s'est dit satisfait de la prestation de ses protégés. "Les garçons ont fait le job mais il manque encore un peu de justesse devant le but. Je les félicite car ils ont donné le maximum", confie le coach nordiste.

Devant, ASPL 2000 et GRSE Wanderers poursuivent leur rythme effréné en vue de mettre la main sur le titre. Les Wanderers ont rencontré une rude opposition face à Savanne SC dimanche. Rajbally a ouvert le score au quart d'heure de jeu pour les Rastas. Ces derniers ont aussi profité du but contre son camp de Chiffone à la 53e minute de jeu. La réduction du score par Samuel Bitte Fils est, elle, arrivée trop tard. Les Portlouisiens ont aussi eu quelques frayeurs contre Petite-Rivière-Noire FC mais la délivrance est finalement venue de Kentis Bhageerattee. Ce dernier a trouvé la faille à la 63e minute pour maintenir son équipe en tête.

Il s'est aussi produit un petit événement dans le bas du classement où les Rovers se sont débarrassés de leur costume de lanterne rouge. Pour y arriver, ils ont atomisé La Cure Sylvester 4-0 vendredi en match d'ouverture de la 10e journée. Du jamais vu pour des Flacquois totalement en perdition depuis le début de la saison. Cedry Ameer a ouvert le score à la 5e minute avant de récidiver à la 70e. Jean-Yves Roseario (16e) et Sébastian Roussety (87e) ont également trouvé le cadre. Malgré ce large succès, les Rovers sont toujours relégables. Les Sylvesters restent, eux, au 6e rang.

Le point

Résultats

La Cure Sylvester - Entente Boulet Rouge/RMR 0-4

AS Vacoas-Phoenix - Pamplemousses SC 0-0

Roche-Bois Bolton City - Cercle de Joachim 1-0

Savanne SC - GRSE Wanderers 1-2

ASPL 2000 - Petite-Rivière-Noire FC 1-0

Classement

Equipes J G N P Bp Bc Diff Pts

1. ASPL 2000 10 8 2 0 27 5 +22 26

2. GRSE Wanderers 9 7 2 0 15 3 +12 23

3. Cercle de Joachim 9 5 2 2 12 6 +6 17

4. Vacoas-Phoenix 10 4 4 2 13 9 +4 16

5. Pamplemousses 9 3 4 2 10 5 +5 13

6. La Cure Sylvester 10 3 1 6 9 21 -12 10

7. Savanne SC 10 2 2 6 7 23 -16 8

8. Petite-Rivière-Noire 9 2 1 6 9 17 -8 7

9. E.B. Rouge/RMR 9 2 0 7 12 18 -6 6

10. R. Bois Bolton C. 9 1 2 6 5 12 -7 5