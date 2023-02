Ile Maurice: Douane / Le PM - "Saisies de Rs 13,7 milliards de drogue et 20 000 personnes arrêtées depuis 2015"

La réaction du Premier ministre est attendue depuis que l'affaire Franklin a éclaté au grand jour, mettant à mal quelques membres de son gouvernement.

Sauf que Pravind Jugnauth n'a pipé mot à aucun moment et s'est finalement engouffré dans l'ascenseur de la Customs House à Mer Rouge après avoir inauguré le Port Surveillance Command Centre de la Mauritius Revenue Authority (MRA) et le Virtual Reality Facility.

Le premier permet aux officiers de la douane d'avoir un contrôle global sur les activités portuaires, alors que le second est un système qui permet de former les douaniers aux enquêtes dans un environnement virtuel. "Depuis 2015, le gouvernement s'est engagé dans une bataille acharnée contre le trafic de drogue avec des saisies de plus de Rs 13,7 milliards de drogues dangereuses et l'arrestation de quelque 20 000 personnes."

Le chef du gouvernement est également revenu sur les mesures budgétaires 2022-23 concernant le combat contre le trafic de drogue. Il a parlé d'un Advanced Light Helicopter (NdlR, Le Dhruv Mk-III) pour des interventions rapides, notamment dans les missions anti-drogue, les opérations de recherche et de sauvetage. Des fonds ont également été alloués pour l'achat de véhicules et d'équipements spéciaux pour l'ADSU, de patrouilleurs pour la National Coast Guard (NCG), l'installation de deux scanners corporels à la prison de haute sécurité à Melrose et à celle de Borstal, à Grande-Rivière-Nord-Ouest. La MRA renforcera son département K9 avec cinq autres chiens renifleurs cette année. Alors que Jean Hubert Celerine est condamné à La Réunion et que Maurice n'a pas coopéré, Pravind Jugnauth a maintenu qu'il est important que les îles de la région travaillent ensemble pour lutter contre le trafic de drogue.

Autre annonce : l'installation d'un E-Passport et d'un E-Gate pour renforcer la sécurité aux frontières. "Avec l'émergence de nouveaux types de drogues, les douaniers doivent s'équiper des dernières technologies", explique Vivek Ramburun, directeur des Douanes.

Le Port Surveillance Command Centre de la Mauritius Revenue Authority (MRA) a été financé par la SADC. Dans le combat contre le trafic de drogue, les douaniers suivront une formation menée par la Drug Enforcement Administration (DEA) du département de la Justice des États-Unis cette semaine sur les techniques d'infiltration et de surveillance. "Notre objectif ultime est de perturber la "route sud" des stupéfiants illégaux qui circulent du Pakistan et de l'Iran vers l'Afrique de l'Est en passant par la région de l'océan Indien", fait ressortir Satrajit Sardar, le chargé d'affaires à l'ambassade américaine. Cette formation accueille des douaniers des pays régionaux dont Madagascar, les Comores et les Seychelles. Satrajit Sardar estime que le partage de l'information est un élément clé. Il est d'avis que ces pays sont le "reflet direct de la motivation de chaque pays à établir des partenariats pour lutter contre le trafic de drogue dans l'océan Indien occidental".