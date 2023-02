Afrique: Trois questions à Nasser Bouchiba sur sa traduction chinoise du livre "Le Sahara Marocain - L'Espace et le temps"

interview

Rabat — Dans une interview accordée à la MAP, le président de l'association de coopération sino-africaine pour le développement, Nasser Bouchiba, parle de son œuvre de traduction en chinois du livre "Le Sahara Marocain: L'Espace et le temps", écrit par le juriste français Hubert Seillan.

1. Pourquoi avoir choisi de traduire en chinois le livre "Le Sahara marocain: L'Espace et le temps" de son auteur Hubert Seillan ?

Après la visite historique de SM le Roi Mohammed VI en République Populaire de Chine en mai 2016 et les avancées significatives qu'ont connues les relations bilatérales, nous avons annoncé le lancement d'une initiative de traduction de plusieurs ouvrages notamment "l'histoire des relations sino-marocaines 1958-2018" et "le Guide de gynécologie obstétrique" qui a été écrit par les membres de la délégation médicale chinoise au Maroc et qui est aujourd'hui largement utilisé comme référence dans les pays d'Afrique francophone. Je cite aussi "Rabat, ville lumière", un ouvrage sur l'histoire des Beaux-Arts marocains, ainsi qu'une encyclopédie documentant les fêtes traditionnelles chinoises.

Durant cette période, il y a eu un échange de visites entre acteurs politiques, économiques et culturels chinois, et la question du Sahara marocain a bien évidemment été au cœur de nos échanges bilatéraux pour que nos interlocuteurs chinois connaissent les tenants et aboutissants de ce conflit artificiel.

A l'initiative du président de l'Association Ribat Al Fath, Abdelkrim Bennani, le livre "Le Sahara marocain: l'Espace et le temps" de l'auteur français Hubert Seillan a été choisi pour être traduit en chinois. Dans cet ouvrage, l'auteur français s'est basé sur une méthodologie scientifique rigoureuse et des visites de terrain qui ont permis de vérifier les données qu'il présente.

2. Quelle importance revêt la traduction de cet ouvrage?

L'importance que revêt la traduction de cet ouvrage réside dans le fait qu'il présente un éclairage de qualité sur la cause nationale en chinois en se basant sur une méthodologie scientifique, documents et preuves tangibles à l'appui, utilisant une terminologie précise et des données vérifiées.

La traduction de l'ouvrage en chinois n'a pas été une œuvre facile compte tenu de la richesse de son contenu, une mission à laquelle nous nous sommes attelés mon collègue Wang Yongbao et moi même selon une approche qui a permis de rester fidèle à la lettre et à l'esprit de l'ouvrage.

3. Quels sont vos projets futurs?

Une semaine après la publication de cette traduction, j'ai reçu plusieurs demandes d'amis chinois qui voulaient acheter le livre, ce qui montre l'intérêt que portent les Chinois au Maroc et aux questions le concernant.

Toujours en partenariat avec l'association Ribat Al Fath pour le développement durable et l'Association de coopération sino-africaine pour le développement, nous sommes en train de préparer des ateliers de formation en langue chinoise dans plusieurs universités et instituts marocains afin de permettre aux étudiants de défendre la cause nationale en chinois.

Pour rappel, le Maroc compte quelque 5.000 étudiants inscrits aux cours de langue chinoise.

Nous espérons réussir à porter notre voix en langue chinoise, une des langues vivantes les plus difficiles, et nous souhaitons que cela motive les membres de la diaspora marocaine pour plaider dans plusieurs langues en faveur de nos causes justes, à leur tête le Sahara marocain.