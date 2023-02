Afrique: M. Echarkaoui au Forum de la MAP - L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a réalisé 200 grands projets entre 2000 et 2022

Rabat — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a réalisé 200 grands projets et des dizaines de petits et moyens projets entre 2000 et 2022, qui ont bénéficié à l'ensemble des composantes de la société Maqdessie, a affirmé, mardi à Rabat, le Directeur chargé de la gestion de l'Agence, Mohamed Salem Echarkaoui.

Le coût des projets réalisés a atteint 64 millions de dollars, répartis sur plusieurs secteurs tels que l'habitat, la santé et l'enseignement, outre des projets d'assistance sociale destinés aux orphelins, aux veuves, aux personnes âgées et à celles en situation de handicap, a souligné M. Echarkaoui qui était l'invité du Forum de la MAP, tenu sous le thème "L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif : 25 ans d'actions au service d'Al-Qods et des Maqdessis".

L'Agence a aussi focalisé son action sur le développement des compétences des Maqdessis, a-t-il indiqué, faisant savoir qu'un programme relatif au développement humain a été mis en place avec des projets d'autonomisation et de renforcement des capacités dédiés aux femmes et aux jeunes.

Elle accorde par ailleurs une attention particulière aux programmes d'assistance sociale destinés aux différentes catégories impactées par la pandémie de la Covid-19, de même qu'elle a lancé la plateforme de commerce électronique "DLALA Marketstore" des produits palestiniens mise, dans un cadre solidaire, à la disposition des commerçants et associations et dont l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif est le premier client.

M. Echarkaoui a précisé que l'Agence a également créé le club "Enfants pour Al-Qods", dédié aux projets et activités de l'enfance, des colonies de vacances et des Prix et organisé une simulation du sommet international de l'enfance pour Al-Qods, avec la participation d'élèves maqdessis et de leurs homologues de différentes nationalités.

Il a ajouté que l'Agence veille, en outre, à l'élaboration de ses programmes et projets sur la base d'indicateurs actualisés de la situation sociale et économique dans la ville d'Al-Qods, fournis par l'Observatoire "Arribat" pour l'observation, le suivi et l'évaluation qui se veut un mécanisme relevant de l'Agence, ayant pour mission de réaliser des études et des rapports périodiques qui jettent la lumière sur les différentes facettes du développement de la Ville Sainte.

Cette rencontre, qui coïncide avec la célébration du jubilé d'argent de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a été l'occasion de mettre en avant le bilan et les réalisations de l'Agence durant les 25 dernières années.