Maroc: Khouribga - Lancement d'un appel à projets dans le cadre du programme "Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes"

Khouribga — Le comité provincial du développement humain (CPDH) à Khouribga a lancé un appel à projets générateurs de revenu et d'emplois au titre de l'année 2023 dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" de la phase III de l'INDH.

Cet appel s'adresse à l'ensemble des acteurs locaux opérant dans le domaine du développement socio-économique porteurs d'idées de projets innovants à même de contribuer à la valorisation des chaînes de valeurs locales à fort impact sur l'emploi au niveau de la province de Khouribga.

Il s'agit notamment des organismes oeuvrant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, des coopératives et des groupements de coopératives conformes à la loi 112-12, des sociétés de personnes, des jeunes auto-entrepreneurs, des groupements d'intérêt économique, et des PME-TPE.

Pour bénéficier du financement et de l'appui de l'INDH, les projets doivent relever des secteurs de l'agriculture (valorisation des produits agricoles locaux, herbes aromatiques et médicinales, production et valorisation du miel, production des viandes rouges et blanches, Héliciculture), de l'artisanat (textile, tapis et laine, maroquinerie, couture, poterie, menuiserie aluminium) et de l'environnement (recyclage des déchets).

Les porteurs de projets sélectionnés vont bénéficier d'un soutien technique dans le domaine de développement des capacités de production ainsi que d'un appui financier à hauteur de 60% du coût total du projet avec un plafond fixé à 300.000 dirhams pour les coopératives et les groupements de coopératives, et de 100.000 dirhams pour les porteurs de projets.

Les candidats ont jusqu'au 03 mars prochain pour déposer leurs dossiers de candidature au bureau d'ordre de la préfecture de la province de Khouribga.