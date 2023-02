Afrique: L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a maintenu un bon rythme de réalisation des projets, malgré un financement limité durant les dernières années (Echarkaoui au forum de la MAP)

Rabat — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a réussi à maintenir un rythme régulier de réalisation des projets, malgré un financement limité durant les dernières années, a affirmé, mardi à Rabat, le Directeur chargé de la gestion de l'Agence, Mohamed Salem Echarkaoui.

Malgré un financement limité durant les dernières années, l'Agence a réussi à maintenir la cadence régulière de réalisation des projets, avec un budget se situant entre 3,5 et 5 millions de dollars, a précisé M. Echarkaoui qui était l'invité du Forum de la MAP, tenu sous le thème "L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif : 25 ans d'actions au service d'Al-Qods et des Maqdessis", faisant état des conditions de travail difficiles dans la Ville Sainte dictées par sa spécificité, mais également des complexités d'ordre politique, social et administratif, outre les tentatives de l'occupant d'imposer le fait accompli.

Il a aussi indiqué que les Etats contributeurs ont arrêté leurs participations financières depuis 2011, faisant savoir que le Royaume demeure le seul bailleur de fonds (100 pc) en termes de dons d'Etat et à hauteur de 70 pc en termes de dons provenant d'institutions et de particuliers.

Au cours des 25 dernières années, l'Agence a reçu quelque 64,9 millions de dollars de dons comprenant 22,3 millions de dollars de dons d'États avec une contribution marocaine qui s'élève à 75%, 27,1 millions de dollars de dons institutionnels et 15,5 millions de dollars de dons de particuliers, a poursuivi M. Echarkaoui.

Il a, à cet égard, attribué la suspension du financement à des défis géostratégiques que connaît la région, appelant à un appui arabe, islamique et international aux secteurs impactés dont le tourisme, l'habitat et l'emploi, en garantissant un soutien conséquent et durable aux institutions maqdessies, en les dotant des moyens à même de leur permettre de poursuivre leurs missions.

M. Echarkaoui a, dans ce contexte, évoqué le plan palestinien de soutien aux secteurs sociaux comme un cadre idoine de financement mis en place suite à une large consultation avec les institutions maqdessies et les représentants de la population, notant que l'Agence n'a ménagé aucun effort pour contacter les instances et institutions concernées, à travers les organes de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI), pour demander le soutien permettant à l'Agence afin de poursuivre la mise en œuvre des projets programmés à Al Qods.

Le Directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a, dans ce sens, souligné la nécessité de construire entre 15.000 à 20.000 unités d'habitation dans la vieille ville, la construction ou l'acquisition de 28 écoles avec une capacité de 864 salles de classes, la construction de 20 crèches maternelles réparties sur les régions d'Al Qods, l'équipement de centres de soins dans les hôpitaux spécialisés et le soutien de leurs budgets de fonctionnement.

Il s'agit aussi de la création d'espaces récréatifs dont des centres culturels et des terrains de sport, du soutien des associations féminines pour promouvoir leur autonomisation et leur permettre de développer leur capacité dans des métiers et projets générateurs de revenus, la restauration de 3000 édifices dont des sites historiques, des mosquées et des cathédrales, la réfection de cimetières musulmans et d'autres dépendances socio-économiques en vue de préserver le patrimoine culturel et civilisationnel de la Ville Sainte.