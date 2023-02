Afrique: M. Echarkaoui au Forum de la MAP - La supervision directe de SM le Roi, une forte impulsion à l'action de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

Rabat — La supervision directe par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, de l'action de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif donne à cette institution une forte impulsion garantissant la poursuite de sa mission dans des conditions optimales, a affirmé, mardi à Rabat, le Directeur chargé de la gestion de l'Agence, Mohamed Salem Echarkaoui.

Cette forte impulsion fait de l'Agence, avec tous ses engagements, une institution à caractère humanitaire qui a des objectifs socio-économiques et qui a le devoir de contribuer, dans le cadre de ses prérogatives et dans la limite de ses moyens, à servir la Ville Sainte et sa population, a souligné M. Echarkaoui qui était l'invité du Forum de la MAP, tenu sous le thème "L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif : 25 ans d'actions au service d'Al-Qods et des Maqdessis".

Il a dans ce sens fait observer que l'Agence, qui joue son rôle en tant que mécanisme de coordination par excellence du soutien arabo-islamique dédié à la Ville Sainte, a réalisé un succès dans la gestion des fonds en les orientant vers les projets pour lesquels ils étaient destinés, notant que son action ne cesse de se consolider à la faveur d'un important capital moral que représente la présence sur le terrain de l'équipe de l'Agence qui partage avec les Maqdessis, leurs souffrances quotidiennes et dont les membres, marocains et palestiniens, rencontrent les mêmes difficultés.

Tous ceux qui suivent la situation sur le terrain sont aujourd'hui convaincus que les plans visant l'altération de l'identité de la Ville Sainte et la modification de son statut juridique sont voués à l'échec, a-t-il dit, notant qu'A Qods a été et restera toujours le berceau civilisationnel de l'humanité où se rassemblent tous les adeptes des religions monothéistes dans l'unicité et le partage des valeurs de coexistence et de l'altérité.

Le déséquilibre naturel, économique, démographique et environnemental de la Ville Sainte ne fait que compliquer le vécu quotidien des Palestiniens et réduire les chances d'une vie décente pour les générations montantes, ce qui se traduit par un ressentiment poussant les jeunes à braver tous les dangers, alors que les Palestiniens ne font que défendre leur droit à la vie sur leur territoire dans la liberté et la dignité, a soutenu M. Ercharkaoui.

Le forum de la MAP a été l'occasion de mettre l'accent sur les rôles de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans la préservation du statut juridique et de l'identité civilisationnelle, historique et religieuse de la Ville Sainte.

Cette rencontre a aussi abordé l'importance des projets économiques et sociaux pilotés par l'Agence au profit des habitants d'Al-Qods pour l'amélioration de leurs conditions de vie et le développement de leur ville.