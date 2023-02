Ethiopie: Centre spécialisé en neuropsychiatrie "Araara" - Une œuvre sociale à Robe sur les traces de Mère Teresa de Calcutta

Robe — "Devant le Père, il n'y a pas d'enfants de première classe et d'enfants de seconde classe. Des enfants importants et des enfants qui ne comptent pour rien. Des fils dignes d'être honorés et des fils à mépriser". C'est en ces termes que le père Angelo Antolini, ofm cap., s'est adressé aux personnes présentes lors de l'inauguration du centre neuropsychiatrique spécialisé "Araara", qui a eu lieu le dimanche 5 février à la préfecture apostolique de Robe, à Balé, dont il est le préfet.

"C'est un travail social qui est simultanément de première importance dans notre monde musulman de première évangélisation", écrit le missionnaire.

"J'aurais préféré inaugurer le centre dans trois ou quatre mois, car les travaux de finition sont encore nombreux et lents. Pour diverses raisons, nous avons dû anticiper et cela a été une course contre la montre qui nous a causé une certaine anxiété, mais nous allons y arriver. Les cinq conteneurs contenant l'équipement médical et tout le mobilier, qui proviennent en partie d'Italie et en partie de Turquie, sont en route. Deux sont déjà à Djibouti et les autres en mer".

"Parmi les précarités du contexte dans lequel nous vivons ici en Éthiopie, poursuit le père Antolini, le secteur le plus découvert et qui n'a pas encore été développé de manière significative est celui des maladies mentales et neurologiques. Le monde de la maladie mentale est si délicat et encore couvert par tant de tabous qu'il nous effraie presque, pourtant la science médicale fait des progrès impressionnants pour guérir ou du moins alléger les souffrances de ces frères et sœurs malades."

"J'avais l'habitude de dire que devant Dieu, il n'y a pas de frères et sœurs de première et de deuxième classe, comme malheureusement nous nous divisons souvent entre nous. Il suffit de penser à la façon dont notre société considère et traite les malades mentaux, qui sont souvent dans nos rues comme des déchets humains. C'est pourquoi l'Église catholique a voulu donner un signe de l'amour de Dieu pour ses enfants en lançant cette œuvre de santé que j'ai voulu appeler "Araara", un mot très important dans la structure sociale du peuple oromo, qui signifie "réconciliation".

La réconciliation est le fondement de la paix et de la prospérité des peuples, j'ajouterais que la réconciliation avec soi-même, avec les autres et avec Dieu est aussi le fondement de la santé mentale. L'Éthiopie est une nation riche, notre peuple est riche, mais la richesse est mal répartie. Œuvrons tous pour plus de justice et nous nous en porterons tous mieux", a conclu le préfet apostolique de Robe. Les travaux de l'hôpital psychiatrique, financés à 70% par les évêques italiens et pour le reste par des offrandes de solidarité, avaient commencé en 2015 (voir Fides 5/9/2015). L'inauguration du 5 février s'est déroulée en présence, entre autres, de l'évêque de Fermo Rocco Pennacchio, du Nonce Apostolique Antoine Camilleri, du Secrétaire Général du Secrétariat catholique éthiopien, Abba Teshome Fikre, et d'une partie de son personnel.

L'Église catholique de Balé a commencé avec Mère Teresa, qui a personnellement approché les personnes souffrant de problèmes mentaux qui étaient complètement abandonnées. À Goba, à quelques kilomètres de Robe, le centre des Sœurs de Mère Teresa de Calcutta se trouve encore, où sont hébergés des centaines de patients souffrant de problèmes psychiatriques et neurologiques plus ou moins graves.