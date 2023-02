Maroc: Nomination de l'Archevêque de Tanger - Emilio Rocha Grande, O.F.M.

Cité du Vatican — Le Saint Père François a nommé Archevêque de Tanger (Maroc) le père Emilio Rocha Grande, O.F.M., jusqu'à présent Administrateur Apostolique Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis du même Archidiocèse.

Mgr Emilio Rocha Grande, O.F.M., est né le 8 mai 1958 à Madrid (Espagne).

Il a fait sa profession solennelle le 18 septembre 1982 dans l'ordre franciscain des Frères mineurs et a été ordonné prêtre le 16 février 1991. Il a étudié à l'Université Pontificale Antonianum et a obtenu un diplôme en théologie, en formation professionnelle et une licence en études ecclésiastiques.

Il a exercé les fonctions suivantes : professeur, gardien du couvent (1997-2000 et 2006-2011) ; maître des postulants (2000-2003) et des profès temporaires (2011-2015) ; définiteur provincial (2000-2010, 2013-2015 et 2017-2020) ; formateur, assistant de la famille franciscaine, Vicaire provincial (2010-2013) ;Visiteur général de la province de Carthagène, Murcie (2011) et de celle de Saint-Jacques-de-Compostelle (2018). Le 25 février 2022, il a été nommé Administrateur Apostolique Sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis de l'Archidiocèse de Tanger.