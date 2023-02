Sud-Soudan: "Les décisions fondamentales sur la guerre et la paix sont maintenant entre les mains des Sud-Soudanais"

Juba — " Les décisions fondamentales sur la guerre ou la paix sont maintenant entre les mains des Sud-Soudanais ", déclare à l'Agence Fides Herena Balatti, missionnaire combonienne à Malakal, au lendemain de la visite apostolique du Pape François au Sud-Soudan.

"Le Pape François, l'Archevêque de Canterbury Justin Welby et le modérateur de l'assemblée générale de l'Église d'Écosse Iain Greenshields ont affirmé de toutes les manières et à toutes les occasions qu'il appartient aux Sud-Soudanais, et en particulier aux dirigeants politiques, de décider de poursuivre sur la voie de la violence ou de prendre le chemin de la paix", souligne le missionnaire.

Les signes qui ont précédé de peu la visite des trois chefs religieux n'étaient pas encourageants. " Deux jours avant leur visite ", se souvient Sœur Elena, " 27 personnes ont été massacrées à Kajo-Keji, dans l'État d'Équatoria central, au sud de la capitale fédérale Juba ". Un massacre dénoncé par l'évêque anglican local, puis relancé par l'archevêque de Canterbury Welby sur ses canaux sociaux. Les trois chefs religieux ont rappelé cet épisode aux politiciens locaux comme un levier pour les inciter à travailler concrètement à la conclusion d'accords de paix".

Sœur Elena rappelle également que "dans le diocèse de Malakal, qui couvre environ un tiers du territoire du pays, les organisations des Nations unies et certaines ambassades étrangères avaient lancé un avertissement deux jours avant la visite apostolique concernant la préparation d'un affrontement violent entre des groupes bien armés dans l'État du Nil supérieur". "L'avertissement et la visite coïncidente ont probablement empêché l'affrontement, mais pour le moment, les groupes opposés sont toujours sur le terrain, face à face, prêts à se battre", dit Sr Elena.

Malgré les accords de paix signés en 2018 au Soudan du Sud, il reste certains groupes armés qui n'y ont pas adhéré, ce qui entraîne la persistance de zones de profonde instabilité. La division de la population en 64 groupes ethniques serait à l'origine de la guerre civile. "Oui, le facteur ethnique sert aux politiciens sans scrupules comme facteur de mobilisation, pour recruter des personnes prêtes à se battre pour eux", dit Sr Elena.

"Mais ce sont les luttes de pouvoir qui sont la principale cause d'instabilité au Sud-Soudan. En outre, la situation au Sud-Soudan ressemble de plus en plus à celle de l'est de la République démocratique du Congo. Aux luttes de pouvoir internes se superposent des intérêts extérieurs visant à s'emparer des ressources du Sud-Soudan : l'or, le pétrole, le gaz naturel et les vastes terres fertiles qui sont convoitées par plusieurs États non africains".

Sœur Elena, qui a accompagné une cinquantaine de personnes déplacées de Malakal à Juba pour la rencontre avec le Pape François, conclut en soulignant que "l'exemple donné par la visite des trois chefs religieux chrétiens doit nous stimuler". Nous avons été invités à espérer et à travailler ensemble pour construire un avenir meilleur".