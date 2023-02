Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Isidore Mvouba échange avec Lee Hun Mok

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, et le secrétaire général de l'organisation non gouvernementale International youth fellowship, Lee Hun Mok, ont exprimé le 6 février à Brazzaville leur volonté d'accroître l'éducation de la jeunesse.

La rencontre entre les deux personnalités a porté sur le changement de mentalités comme levier du développement économique. Le miracle du développement de la Corée du Sud à partir des années 1977, a expliqué Lee Hun Mok, a été rendu possible grâce à l'éducation et au changement de mentalités de la jeunesse. " La Corée du Sud a pu sortir de la pauvreté grâce au changement des mentalités. Si seulement on peut avoir l'éducation du changement des mentalités en Afrique, si la population change de cœur et de mentalité, je crois que l'Afrique deviendra plus heureuse ", a ajouté le secrétaire général d'International youth fellowship.

Devant les quelques parlementaires entourant le président de l'Assemblée nationale, la thématique a fait l'objet de plusieurs échanges entre les deux parties. En réponse à la délégation sud-coréenne, le président de l'Assemblée nationale a déclaré que le Congo et son président partagent le point de vue du Dr Lee. " Le changement des mentalités a toujours été la bataille des autorités dans le cadre de l'éducation de la population ", a signifié Isidore Mvouba. Les députés ont, à cette occasion, suggéré que cette éducation commence dès l'école primaire.

Lee Hun Mok a exprimé son optimisme quant au développement de l'Afrique. " C'est le continent de la jeunesse, c'est pareil en Corée et les jeunes ont une mentalité positive lorsqu'ils grandissent. Depuis vingt-trois ans, notre association a commencé à envoyer des étudiants coréens à l'étranger comme bénévoles pendant un an, " a-t-il déclaré. La délégation sud-coréenne n'a pas manqué d'exprimer son satisfécit d'avoir visité l'Afrique et surtout le Congo, premier pays visité avant la République démocratique du Congo et d'autres.