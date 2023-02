Congo-Kinshasa: Haut commissariat pour les réfugiés - Le Japon octroie quatre millions de dollars américains à la RDC

La donation du gouvernement japonais via le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) permettra d'améliorer l'accès aux abris, à la protection et à l'aide humanitaire pour les personnes déplacées et leurs communautés d'accueil dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri.

La contribution du peuple japonais dédiée à la protection et à l'assistance des personnes survivantes des crises des groupes armés non-étatiques en République démocratique du Congo (RDC) soutiendra des interventions clés permettant au HCR de répondre aux besoins croissants et urgents dans la région.

Avec ce soutien, estime le HCR, les familles forcées de fuir seront appuyées grâce à une assistance en abris d'urgence pour les protéger et une assistance en articles ménagers essentiels tels que des matelas, des couvertures, des jerrycans et du savon.

Ce financement permettra également de mener des interventions visant à lutter contre les risques tels que les violences ayant pour base le genre (VBG) qui touchent particulièrement les femmes, les enfants et les personnes vulnérables. Un appui psychosocial aux survivantes de ces violences, un suivi de protection et sensibilisation ainsi que des initiatives visant à assurer la réintégration des survivantes dans leurs communautés sont autant d'activités qui seront menées dans le cadre de la lutte contre les VBG.

En plus de soutenir la réponse humanitaire des déplacements à l'Est de la RDC, le gouvernement japonais a également étendu son soutien aux réfugiés et aux communautés d'accueil touchés par la covid-19 en RDC, en appuyant le HCR pour la prévention de cette pandémie et d'autres maladies liées à l'eau et à l'hygiène.

Les généreux fonds reçus par le HCR en 2022 continueront de permettre le renforcement des capacités locales en matière de prévention et de réponse à la covid-19 à travers la construction de nouveaux points d'eau, la distribution de kits pour stopper la propagation de cette pandémie et le soutien au système de santé, notamment grâce à la campagne de vaccination contre la covid-19 mise en œuvre par le HCR et qui a touché un total de 17 495 réfugiés.