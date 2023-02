Angola: Les cas de tuberculose augmentent considérablement à Bié

Cuito — Les services de santé ont diagnostiqué 3972 nouveaux cas de tuberculose dans la province de Bié, au cours de l'année 2022, soit 2 558 cas de plus par rapport à 2021, a appris mardi l'ANGOP.

La municipalité de Cuito a enregistré 1 200 nouveaux cas, Andulo et Camacupa en ont notifié 714 et 242 cas, respectivement, et Cuemba avait le nombre le plus bas, avec 57 cas.

Malgré l'augmentation, les autorités sanitaires ont réussi à guérir 666 patients, soit 150 de plus par rapport à la période précédente (2021).

Au cours de la période sous revue, 160 décès (+1) ont été enregistrés.

Tout au long de 2022, il y a eu encore 51 rechutes et 191 patients ont abandonné le traitement, pour diverses raisons.

Le superviseur de la lutte contre la tuberculose à Bié, Isaías José Chicapa Lemos, a admis que la levée de l'état de calamité du Covid-19 a contribué beaucoup à cette augmentation, car les gens ont repris leur rythme normal.

Avec cela, a-t-il expliqué, beaucoup sont revenus à la consommation excessive de boissons alcoolisées, associée à de mauvaises habitudes alimentaires et au non-respect des normes de prévention des maladies au sein des communautés.

Il a pointé les longues distances que parcourent les patients entre les villages et le siège municipal, ainsi que l'ignorance des familles dans le suivi des malades comme principales causes d'abandon du traitement de la tuberculose.

Pour réduire les cas de tuberculose, le secteur de la santé, en partenariat avec les autorités traditionnelles et les églises, a organisé des conférences de sensibilisation pour clarifier les dangers et les formes de prévention, et encouragent les patients à se rendre dans les unités de santé pour être assistés et recevoir gratuitement les médicaments.