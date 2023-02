Congo-Kinshasa: MC lors de la rencontre du Pape François et les jeunes, Jonathan Bilari - Source de motivation et d'inspiration pour la jeunesse congolaise

Impossible de ne pas le connaître. Jonathan Bilari continue d'imposer ses marques en tant que jeune vedette dans l'animation et maître de cérémonies. Expérimenté, Jonathan Bilari était l'animateur qui a assuré la modération lors de deux grands événements majeurs de la visite du pape François à Kinshasa, capitale de République Démocratique du Congo. D'abord, à l'aérodrome de N'dolo, le 1er février et au stade de Martyrs, le 2 février 2023. Et, il a assuré l'essentiel en étant à la hauteur de ses tâches et responsabilités.

"J'ai été contacté pour mon expérience. Le fait que je sois Catholique m'avait facilité la tâche. Je suis trop habitué au grand public, je n'avais pas trop de soucis là-dessus. J'ai fait beaucoup des recherches. La demande était de mettre les fidèles déjà dans l'ambiance de la fête avant l'arrivée du Pape ", a déclaré Jonathan Bilari à la presse.

Désormais, l'histoire retiendra que le jeune journaliste, natif de la commune de Matete est parmi les meilleurs Maîtres des cérémonies à avoir animé deux événements de près d'un millions de personnes en seulement 24 heures, et avec le Pape François comme invité de marque. Agé seulement de 30 ans, Jonathan Bilari est très vite devenu une véritable vedette de l'animation culturelle.

Sa voix imposante, son sens d'humour et de bonne humeur ainsi que sa belle diction font de lui, une pièce rare. Bref, le meilleur MC congolais de sa génération. " J'aurai aimé serré la main du Pape, mais les règles de sécurité m'en ont empêché. Cependant, en plus, de lui souhaiter la bienvenue, j'ai aussi demandé au Pape de prendre place en prononçant mon nom et exprimant la joie d'être son maître de cérémonie ", a-t-il dit.

Celui qui n'avait pas envie d'embrasser une carrière d'animateur est, aujourd'hui, qualifié des meilleurs MC Congolais de sa génération. L'illustration parfaite demeure aussi, sa capacité à modérer d'autres grands événements tels que : Festival Amani, Festival Congo River, Festival cinéma au féminin, Kinshasa Jazz et tant d'autres. Licencié en droit, Jonathan incarne l'espoir d'une jeunesse congolaise insouciante et redoutable. Une révolution mais aussi le talent pur, le courage, le style et la persévérance. Toutefois, il s'est fait vite remarquer dans un secteur difficile et trace une carrière élogieuse, émaillée d'exploits et d'énormes défis à relever.