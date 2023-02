Afrique: Coupe du Monde des Clubs - Wydad Casablanca renversé par Al Hilal d'Arabie Saoudite et quitte la compétition !

Le public fou de Wydad

Une vue du match

Le dé n'a pas bien tourné pour la formation de Wydad Athlétique de Casablanca, qui, évoluant à domicile devant son public, a été battu par la redoutable formation d'Al Hilal de l'Arabie Saoudite, champion d'Asie, samedi, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, aux tirs au but, en quart de finales de la 19ème édition de la Coupe du monde des clubs de la Fifa.

Le victorieux Al Hilal croisera Flamengo du Brésil le 7 février, en demi-finale, mardi 7 février, à Tanger.

Wydad Athlétique de Casablanca a bien entamé son match avec beaucoup d'occasions de buts en première période, sans parvenir à les réaliser. Contre une formation de l'Arabie Saoudite qui jouait sous l'œil vigilent de son sélectionneur national Hervé Renard, présent dans la tribune, la mi-temps est intervenue sur ce score de 0-0.

A la reprise, Wydad poussé par tout Casablanca qui s'est déplacé pour Rabat, va développer un autre jeu, avant d'ouvrir le score par l'entremise d'El Amloud (52ème). Un bon but qui a emballé et secoué le stade Prince Moulay Abdellah, une véritable récompense à ses supporteurs qui ont tout donné depuis le début du match. Alors qu'on jouait les dernières minutes du temps règlementaires, l'arbitre siffle penalty pour Al Hilal consécutif à une faute de mains.

Le capitaine de Wydad qui a contesté l'arbitre avec insistance disant avoir vu autre chose et non une faute de main, va écoper d'un carton, deuxième carton jaune synonyme de rouge, et quitte le terrain. Pendant ce temps, Mohamed Kanno s'approche, arme sa frappe et bat le gardien de WAC Tagnaouti sur penalty (90+3) pour l'égalisation.

A un but partout, il fallait aller aux prolongations. Ici, le buteur Mohamed Kanno (95ème) va lui écoper lui aussi d'un deuxième carton jaune, et libère le planché. Les deux équipes à force à égal, vont aller jusqu'aux tirs au but, où Al Hilal va finalement prendre le dessous (5-3). Le Congolais Arsène Zola et son Wydad Athlétique de Casablanca n'ont eu que des larmes pour regretter autant d'occasions ratées en première période.

Al Ahly en demi-finales contre Real Madrid mercredi à Rabat !

Dans l'autre demi-finale, Al Ahly d'Egypte s'est qualifié après sa belle victoire devant le champion d'Amérique, Seattle Sounders (USA), samedi, au Grand stade de Tanger 1-0, en quart de finales. Ce sera pour la quatrième fois que l'équipe la plus titrée d'Afrique atteigne cette étape des demi-finales de la Coupe du monde des Clubs de la Fifa, après les éditions de 2006 éliminé par la formation brésilienne d'International (1-2), 2020 éliminé par Bayern Munich (0-2), et enfin 2021 éliminé par Palmeiras du Brésil (0-2). Une demi-finale explosive Afrique contre l'Europe, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Le match Al Ahly- Seattle Sounders a été très engagé, très équilibré et qui a tenu le public en suspens jusqu'aux arrêts de jeu.

Finalement, la victoire a choisi son camp, celui des africains grâce à l'unique réalisation de Mohamed Magdi Kafsha (88ème). C'est la quatrième fois qu'Al Ahly atteigne cette étape, les demi-finales de la Coupe du monde des Clubs, après les éditions de 2006 éliminé par la formation brésilienne d'International (1-2), 2020 éliminé par Bayern Munich (0-2), et enfin 2021 éliminé par Palmeiras du Brésil (0-2). Pour cette édition, il croise sur son chemin le Real Madrid d'Espagne avec qui il va tenter de faire mieux, pour briser le mythe de trois demi-finales sans voir la finale.