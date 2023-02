Afrique: Journée Nationale de Lutte contre la THA - Le Gouvernement ne ménage aucun effort pour éliminer la maladie du sommeil en RDC d'ici 2030

*Le Salon Congo de l'hôtel Pullman a servi de cadre à la commémoration, ce lundi 30 janvier 2023, de la journée nationale de lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine, sous le thème : " Mobilisons-nous pour éliminer la maladie du sommeil en RDC ". Cela en reconnaissance à la déclaration de Londres et à la journée internationale dédiée aux maladies tropicales négligées sur le plan international.

Organisée par le Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine (PNLTHA), cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, et a été marquée par la présence de nombreux responsables du ministère de la Santé, de l'ambassadeur de Belgique en RDC ainsi que des représentants des partenaires techniques et financiers de ce ministère.

Dans leurs mots de circonstance, les délégués des partenaires techniques et financiers, ont, dans l'ensemble, salué les efforts consentis par le ministère de la Santé pour réduire l'ampleur de la THA en RDC, un pays qui reste le principal foyer mondial de la maladie du sommeil, avec 70% de cas recensés.

Pour sa part, le Numéro Un de la Santé en RDC est, d'abord, revenu sur les efforts consentis dans la lutte contre cette maladie en République Démocratique du Congo.

" Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et ses partenaires ont pris l'engagement d'éliminer la THA comme problème de santé publique d'ici 2030, s'axant ainsi sur les objectifs d'élimination prônés par l'organisation Mondiale de la Santé, qui est chargée de renforcer et de coordonner les efforts mondiaux, visant à éliminer la Trypanosomiase Humaine Africaine, une maladie vectorielle transmise par les mouches tsé-tsé d'une personne malade à une personne saine sévissant dans notre pays ; un milieu forestier, des savanes chaud et humide dans son ensemble. Cette situation naturelle fait de notre pays un habitat de la mouche tsé-tsé, reconnue et responsable de la transmission de la maladie du sommeil.

Cet écosystème rend nos populations paysannes qui représentent 70 % de la population, vulnérable à cette maladie et fait ipso facto de la RDC, un des pays les plus prévalent en Afrique et dans le monde, mais ; hélas, son ampleur n'est souvent pas reconnue par plusieurs, la reléguant au second plan dans la catégorie des maladies dites tropicales négligées à transmission essentiellement vectorielle ", a-t-il indiqué

Par ailleurs, Dr Jean-Jacques MBUNGANI a salué les progrès enregistrés dans la lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine en RDC, avec comme résultat, la réduction des cas recensés. Cela en rappelant l'engagement pris par l'Exécutif national pour éliminer cette endémie d'ici 2030.

" Le gouvernement de la République, dans son engagement d'éliminer la maladie du sommeil... Cet engagement a eu des effets prometteurs tel que la réduction des cas de 2021 à 2022, passant de 6.000 à 510 cas. La commémoration de cette journée vise la sensibilisation des parties prenantes engagées dans la lutte et de sensibiliser aussi la communauté internationale dans la pérennisation des activités, et à l'adhésion et à l'appropriation de la lutte avec comme objectif, la conservation de la mémoire collective sur les acquis obtenue par cet engagement d'une part, et d'autre part, sur les conséquences sanitaires et socio-économique dévastatrice sur les familles et communauté dans le développement ", a martelé le Ministre de la Santé publique.