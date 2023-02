Congo-Kinshasa: Affaire Régideso vs la Justice - David Tshilumba chez Rose Mutombo pour des solutions palliatives

La ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a reçu les membres du comité de gestion de la REGIDESO conduite par son Directeur général. David Tshilumba nommé récemment à la tête de la REGIDESO a expliqué à Mme la ministre d'Etat les condamnations fantaisistes dont cette entreprise est victime. Les jugements de la justice finissent par le blocage des comptes bancaires de la société.

"Nous sommes venus en tant que REGIDESO. Comme vous le savez la REGIDESO c'est une entreprise de l'Etat parce que l'Etat est l'unique actionnaire que nous avons au sein de cette entreprise. Nous avons des difficultés avec les instances judiciaires de ce pays parce qu'il y a beaucoup de dossiers judiciaires entre la REGIDESO et d'autres parties, soit des personnes ou des compagnies commerciales", a indiqué le directeur général David Tshilumba.

Le Directeur Général de la REGIDESO regrette que les jugements qui sont prononcés soient parfois très compliqués pour l'entreprise. Ils mettent en doute la crédibilité de certaines institutions sur le plan de la justice dans ce pays. " Nous sommes venues voir la personne qui a en charge du ministère de la Justice pour expliquer les difficultés que nous avons pour trouver des solutions", a dit le DG.

Et d'ajouter : "Comment voulez-vous qu'un individu perde un procès contre la REGIDESO et qu'il s'arrange contre les instances judiciaires d'un ordre beaucoup plus bas pour que la REGIDESO soit condamnée à des amendes. Lorsque la REGIDESO n'exécute pas, tous ses comptes sont bloqués sur l'ensemble du pays ", clame-t-il.

Ce qui fait que l'entreprise est incapable de fonctionner. " Quand nous sommes incapables de fonctionner, ça veut dire que nous ne pouvons pas donner de l'eau au robinet puisque nous sommes pas capables de payer des produits chimiques et le personnel. Les membres du comité de gestion sont donc incapables d'opérer correctement comme compagnie. Ce qui leur met en difficulté.

Selon le directeur général de la REGIDESO, il y a toute une panoplie de jugements comme ça et de saisies des avoirs de la Régideso. " Nous ne pouvons pas continuer comme ça et on doit respecter l'Etat en tant que l'unique actionnaire de la Régideso. C'est ça que nous sommes venus pour essayer de résoudre ces problèmes avec son Excellence Mme Rose Mutombo Kiese. Et nous pensons que nous allons arriver à une solution. Il faut qu'on nous permette d'exécuter le programme du gouvernement et celui du président de la République. C'est ça notre objectif et nous n'y arriverons pas si chaque jour, tous les deux jours, il y a la saisie de nos avoirs et nous ne savons pas travailler".

Le Directeur Général de la REGIDESO a d'ailleurs rappelé que Mme la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, " nous supporte beaucoup au nom du gouvernement. Elle nous aide beaucoup parce que ce n'est pas la première fois que nous la voyons. Elle nous a aidés avec le dossier qui nous a opposé avec la Sablière de Maluku. Nous avions en son temps trouvé des solutions. Elle comprend très bien les difficultés que nous avons. Nous n'avons aucun doute qu'avec elle et tous son arsenal au niveau du ministère de la Justice, nous allons trouver des solutions"