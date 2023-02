Libye: La communauté internationale appelée à aider les Libyens à dépasser la crise

TRIPOLI — Le Parlement arabe a renouvelé son "rejet total" de toute ingérence étrangère en Libye et appelé tous les pays arabes et la communauté internationale à soutenir les Libyens pour "se réunir, surmonter les divergences, mettre fin à la division, consolider la stabilité et soutenir les efforts de développement et de reconstruction du pays".

Dans un communiqué publié sur la page officielle de la Chambre des représentants du peuple libyen et cité par l'agence de presse libyenne Lana, le Parlement arabe "a appelé tous les partis et forces vives de la Libye à reprendre un dialogue national constructif et à élaborer une feuille de route claire et précise, afin de rapprocher les points de vues pour un consensus national sur les fondements et les lois relatives aux procédures exécutives et à l'unification des institutions à même de conduire à la tenue des électorales pendant cette année".

Le communiqué a, en outre, souligné "la nécessité d'aboutir à un consensus durable entre toutes les parties en Libye, afin de sortir de l'impasse politique et de parvenir à un point de rencontre consensuel qui augmente les chances de parvenir à un règlement de la crise par une solution libo-libyenne".

Le Parlement arabe, s'est félicité, par ailleurs, "de la relance du rôle du Comité militaire mixte libyen (5+5) après une période d'impasse", réitérant "son soutien aux efforts de ce dernier pour évacuer les forces étrangères et les mercenaires du territoire libyen et à réunifier l'institution militaire".