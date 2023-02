Afrique: CHAN-2022 (Algérie) - "Nous avons échoué à la dernière marche", regrette Guendouz

ALGER — Le gardien de but international A' du CR Belouizdad Alexis Guendouz, est revenu sur la finale du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), perdue samedi soir face au Sénégal (0-0, aux t.a.b : 4-5), au stade Nelson-Mandela de Baraki, en évoquant "une déception toujours aussi grande".

"Deux jours sont passés depuis la finale du CHAN et la déception est toujours aussi grande. Nous avons donné le maximum pour ramener le trophée à notre pays mais nous avons échoué à la dernière marche, on espère avoir rendu fier le peuple algérien", a écrit l'ancien stéphanois, dans un message adressé aux supporters algériens, posté lundi soir sur son compte Instagram.

Suspendu pour la demi-finale du CHAN, largement remportée par les Verts face au Niger (5-0) à Oran, suite à son expulsion face aux Ivoiriens en quarts de finale (1-0), Guendouz a retrouvé sa place de titulaire lors de cette finale.

"Ca nous tenait vraiment à cœur de ramener ce trophée au père de Billel (Benhamouda, NDLR) en sa mémoire. Billel, notre frère, tous les matchs nous nous sommes battus en ta mémoire ", a-t-il ajouté.

Le portier de 27 ans rendu hommage au "merveilleux public algérien, et toutes les personnes qui nous ont soutenu et aidé à nous surpasser. C'était une aventure et une expérience extraordinaire, et j'espère qu'inchallah nous aurons l'opportunité de vivre ça à nouveau et de vous rendre heureux".

Et d'enchaîner : "On ne lâchera pas le travail pour arriver à remporter de nombreux trophées et rendre au peuple tout ce qu'il nous a donné. Tahia Djazaïr", a-t-il conclu.

Guendouz et ses coéquipiers au Chabab, se sont envolés ce mardi pour l'Egypte, en vue du match face au Zamalek, vendredi au stade international du Caire (17h00), dans le cadre de la 1re journée (Gr.D) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique.