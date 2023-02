Algérie: Prix international d'Alger de récitation du Saint Coran - Poursuite de la compétition

ALGER — La 18e édition du Prix international d'Alger de récitation du Saint Coran et de célébration du patrimoine islamique organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se poursuit mardi à Dar el Imam à El Mohammadia (Alger) avec la participation de candidats de 51 Etats représentant le monde arabo-musulman.

"La deuxième journée du Prix international d'Alger de récitation et de psalmodie du Saint Coran, organisée par visioconférence se déroule dans de bonnes conditions et le jury continue d'évaluer les candidats", a déclaré à l'APS le directeur de l'enseignement coranique au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Messaoud Meyad.

"Cette édition a été marquée par une hausse considérable du nombre de participants, par rapport à l'édition de l'année précédente, organisée également par visio-conférence", a-t-il soutenu, ajoutant que "ce concours a vu la participation de certains pays pour la première fois".

"Le jury international concerné par l'organisation de ce concours est composé de 6 membres parmi les récitants et chouyoukhs universitaires maîtrisant les dix lectures du Saint Coran, dont 4 algériens parmi eux une femme, et deux membres originaires du Sénégal et du Koweït", selon le même responsable.

Au dernier jour du concours (mercredi), le jury entamera les délibérations pour choisir les lauréats de cette édition, a-t-il fait savoir, ajoutant que les trois premiers lauréats seront avisés ultérieurement des résultats sans connaître le classement général, en attendant leur participation à la cérémonie de clôture prévue au Centre international des conférences Abdelatif Rahal (CIC) le 17 févier, parallèlement à la célébration de Leilat el Isra wal Miraj (Le voyage nocturne du Prophète Mohamed (QLSSSL).

M. Meyad a indiqué que "toutes les conditions étaient réunies pour assurer le bon déroulement du concours en attendant la cérémonie de clôture, et ce en coordination avec les services du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger".

De son côté, Mme Djamila Mekid, membre du jury, a affirmé que "toutes les conditions sont réunies pour assurer le bon déroulement du concours, notamment dans le volet technique", a-t-elle dit soulignant que l'audition des participants par visioconférence "était parfaite", sans aucune coupure.

Créé en 2004, le Prix international d'Alger de récitation du Coran est ouvert aux récitants du Coran âgés de moins de 25 ans n'ayant pas remporté l'un des trois premiers prix lors des précédentes éditions. Les récitants professionnels sont interdits de participer à ce concours.