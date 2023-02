Algérie: Constantine - Plus de 80 exposants à la 3e édition de "Builtec"

CONSTANTINE — Plus de 80 exposants algériens et étrangers sont attendus à la 3ème édition du Salon international des constructions modernes et des nouvelles technologies (Builtec), prévu du 20 au 23 février au complexe culturel Ahmed Bey de Constantine, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Placé cette année sous le slogan "Construisons le futur", ce rendez-vous constitue l'un des plus importants salons internationaux à l'Est algérien dans le domaine du bâtiment et des constructions modernes dotés de nouvelles technologies, à l'instar des moyens innovants de la maison intelligente et des systèmes de contrôle à distance, a indiqué M. Mohamed Seifeddine Salhi, directeur de l'entreprise MédiaSmart, initiatrice de ce salon.

Cette manifestation comporte plusieurs volets, dont le plus intéressant, l'espace d'exposition, qui constituera une opportunité pour différents acteurs, notamment les amateurs de l'architecture et de l'art de la construction, les innovateurs dans ce domaine, ainsi que les chefs d'entreprise et les startups, afin de présenter leurs produits modernes et les dernières inventions.

Le deuxième volet concerne l'aspect scientifique du salon qui fait montre du brassage entre les secteurs de la construction et ceux de la numérisation et des technologies modernes à travers l'organisation de plusieurs conférences présentées par des enseignants chercheurs et des spécialistes algériens et étrangers de renom, ce qui permettra l'échange des expériences réussies, le transfert des technologies et des savoir-faire.

Le troisième volet consistera en l'organisation pour la première fois, d'une table ronde animée par des spécialistes, des enseignants universitaires ainsi que des porteurs de projets afin de mettre en exergue les éventuelles solutions technologiques et numériques pouvant faire face aux problématiques rencontrées dans le domaine des constructions modernes.

En sus d'un espace "Be to Be" consacré aux opérateurs économiques souhaitant conclure un accord à caractère économique, un pavillon d'exposition des créations artistiques d'architectes contemporains sera aménagé lors de la 3e édition de Builtec, dont le premier jour d'ouverture du salon (20 février) sera l'occasion de célébrer la Journée nationale de la ville (organisée le 20 février de chaque année).