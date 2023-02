Congo-Kinshasa: Uvira - Le P/DDRCS a recu plus de 60 ex combattants en trois mois d'activités

L'antenne du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation(P-DDRCS) du territoire d'Uvira(Sud-Kivu) dit avoir récupéré plus de 60 ex combattants issus des différents groupes armés locaux qui se sont rendus avec plus de 25 armes de guerre, des munitions et d'autres effets militaires depuis trois qu'il est opérationnel. Ces combattants sont pris en charge par le P-DDRCS à Uvira.

Dans une interview à Radio Okapi, lundi 6 février, le chef d'antenne du P-DDRCS/Uvira, Samuel Matabishi a expliqué que ces ex combattants sont venus de plusieurs coins de la région.

" Ces groupes sont venus de Yakutumba, Uvirwa, Kamama, Toronto, Kariongo et Kimpangu. Le P-DDRCS antenne d'Uvira a réussi à réunir les différentes communautés impliquées dans les conflits des Hauts plateaux, Fizi et Mwenga, sur comment revenir sur les anciennes habitudes, comment ils vivaient dans l'ancien temps. Et il y a eu un calendrier qui a été mis en place et qui va nous permettre de rétablir cette cohésion entre les communautés ", fait savoir le chef d'antenne du P-DDRCS/Uvira.

Cependant, il a présenté quelques difficultés, notamment le retard dans la mise en œuvre du plan opérationnel de ce programme qui prévoit la formation professionnelle en métier de ces ex-combattants ainsi que l'ouverture des sites de rassemblement et de regroupement pour recevoir un grand nombre des combattants qui se rendent.

Il relève aussi le manque de moyens pour la sensibilisation, le non-aménagement des sites pour accueillir les rendus. Ces rendus sont cantonnés dans un site de transit dans la ville d'Uvira.

Le P-DDRCS a démarré ses activités en novembre 2022 à Uvira, Fizi et Itombwe (Sud-Kivu).