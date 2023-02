Afrique Australe: La Zambie lance la construction d'un projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement de base s'élevant à 9,8 millions EUR à Kazungula, en partenariat avec le Fonds pour l'eau de la SADC

document

Kazungula (Zambie) : Le gouvernement de la République de Zambie, en partenariat avec le Fonds de la Communauté de développement de l'Afrique australe pour les infrastructures de l'eau et l'assainissement de base (Fonds pour l'eau de la SADC), a lancé la construction du projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement de base de Kazungula, le 2 février 2023.

Évalué à 9,8 millions EUR, le projet est financé par le Fonds pour l'eau de la SADC, qui est hébergé et géré par la Banque de développement d'Afrique australe (DBSA) au nom de la SADC. Il bénéficie également du soutien du gouvernement allemand par l'intermédiaire du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et de la Banque de développement KfW, et vise notamment à améliorer l'accès à l'eau potable et les conditions d'hygiène des habitants du district de Kazungula.

Dans ce cadre, les organisations travailleront en étroite collaboration avec les dirigeants des communautés et les résidents afin de garantir que le projet soit mis en œuvre de manière durable. Par ailleurs, le gouvernement zambien cofinance le projet dans le cadre de son engagement en faveur du programme d'intégration régionale de la SADC dans le domaine du développement des infrastructures et du développement durable du secteur de l'eau pour une région SADC socialement et économiquement développée. La ville frontalière de Kazungula se situe au carrefour de la Zambie, de la Namibie, du Botswana et du Zimbabwe, sur les rives du fleuve Zambèze.

Dans son allocution, le Ministre de la mise en valeur des ressources en eau et de l'assainissement, l'honorable Mike Mposha, a indiqué que le gouvernement zambien considère Kazungula comme un district très stratégique du point de vue de la promotion de l'intégration régionale, du commerce et de l'économie entre les États membres de la SADC qui partagent une frontière commune dans le district, à savoir : la Zambie, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe.

Le Ministre a déclaré qu'il reconnaît l'énorme potentiel de ce projet transfrontalier de la SADC qui pourrait faire du district de Kazungula un centre de développement économique et commercial régional prospère, notamment lorsque la construction du pont sur le fleuve Zambèze sera achevée, ainsi que toutes les installations connexes au poste frontière unique.

La première phase du projet comprendra la construction d'une nouvelle prise d'eau qui permettra d'améliorer l'accès à une eau potable propre et salubre. Les deuxième et troisième phases seront axées sur l'amélioration du système d'égouts en modernisant la station d'épuration et en améliorant les installations sanitaires communales. Le projet comprendra également l'éducation et la sensibilisation de la communauté à l'importance de l'eau propre et de l'assainissement pour une bonne santé et une bonne hygiène. En outre, un système hybride PV de 200 kW relié au réseau sera installé comme source d'énergie alternative. Ce système permettra en effet de réduire la dépendance à l'égard de l'énergie hydroélectrique rare et de faire en sorte que l'installation soit résistante au changement climatique. Une fois opérationnel en 2024, le projet pourra desservir une population comptant environ 13 000 personnes. Sachant que la population actuelle avoisine les 10 000 habitants, ce projet permettra de desservir 3 000 futurs bénéficiaires supplémentaires. Les améliorations auront un impact direct sur la population existante, grâce à une meilleure prestation de services et à la fiabilité du système.

Le Secrétaire exécutif de la SADC, Son Excellence Elias Magosi, a déclaré que le lancement du projet démontre une fois de plus l'engagement du gouvernement zambien en faveur des objectifs de la SADC, en poursuivant des initiatives de développement qui améliorent le niveau et la qualité de vie du peuple zambien et des citoyens de la SADC en général, en contribuant au programme d'intégration régionale.

L'approvisionnement en eau et les services d'assainissement accessibles revêtent une importance capitale dans la réalisation de nos objectifs de développement industriel et d'intégration des marchés. Sans ces services, notre région ne peut être industrialisée de manière durable ", a déclaré S.E. Magosi.

Dans son allocution, l'Ambassadrice d'Allemagne en Zambie, Son Excellence Mme Anne Wagner-Mitchell, a souligné l'importance du projet dans la réalisation des objectifs universels de développement. " Les mesures prises dans le cadre de ce projet contribueront à la réalisation de l'objectif 6 du développement durable des Nations unies, à savoir : Garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable ", a déclaré S.E. Wagner-Mitchell.

Le Directeur général du département des infrastructures de la DBSA, M. Chuene Ramphele, à son tour a déclaré que l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires de base ne constitue pas seulement un droit humain fondamental, mais qu'il est également essentiel à la productivité économique et à la bonne santé ainsi qu'au bien-être des personnes. Il a déclaré également que son organisation était ravie de participer au lancement du projet, qui aura un impact positif sur la vie des personnes de la communauté.

L'événement a connu la participation du Secrétaire général du ministère de la mise en valeur des ressources en eau et de l'assainissement, du Ministre provincial, de hauts fonctionnaires du Secrétariat de la SADC et du Fonds pour l'eau de la SADC, de la DBSA, de représentants de la KfW, de hauts fonctionnaires du gouvernement zambien et de membres de la communauté.

Au terme de l'événement, les officiels et dignitaires ont inauguré la plaque du site du projet et à cette même occasion, ils ont posé la première pierre sur le site de construction, avant d'interagir avec les leaders de la communauté qui étaient présents pour saluer l'initiative.