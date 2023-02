Tunisie: Transport maritime - Comment faire de la Tunisie un corridor performant ?

Il faut savoir que 98% des échanges extérieurs de la Tunisie s'effectuent par voie maritime à travers les 7 ports de commerce. Il est question de développer le secteur du transport et de la logistique qui comprend près de 560 entreprises exerçant dans les professions maritimes et portuaires.

Un programme "ambitieux" visant à améliorer la compétitivité et la performance du système de transport maritime vient d'être mis en place. Un programme qui s'inscrit dans la Vision stratégique du transport et de la Logistique à l'horizon de 2040, a indiqué, hier, le ministre du Transport, Rabii Majidi. Une déclaration faite lors de l'ouverture d'un atelier de travail, sur le thème "La résilience des ports et qualité des infrastructures".

Le programme a pour objectif de moderniser et pérenniser les infrastructures portuaires afin de faire de la Tunisie "un corridor économique performant conforme aux normes du système Hsse" (Hygiène, sécurité, sûreté et environnement) et une "plateforme attractive d'investissement", a-t-il encore ajouté.

S'exprimant lors de cet atelier organisé par l'association MEDports, le ministre ajoute que le programme en question prévoit notamment la réforme et la réhabilitation des ports ainsi que l'amélioration de leur rendement et de leurs services.

Il faut savoir que 98% des échanges extérieurs de la Tunisie s'effectuent par voie maritime à travers les 7 ports de commerce. Il est également question, selon lui, de développer le secteur du transport et de la logistique qui comprend près de 560 entreprises exerçant dans les professions maritimes et portuaires, ainsi que les transitaires. Ainsi, près de 6.000 emplois directs sont concernés. Le plan ambitionne de prioriser les mécanismes alternatifs quant à la réalisation des programmes d'investissement, dont le partenariat public-privé et les partenariats stratégiques avec de grandes sociétés mondiales.

Il s'agira, à travers ce programme, d'améliorer l'efficacité énergétique du transport maritime, d'instaurer un transport vert, de rationaliser la gouvernance et d'actualiser le cadre juridique et réglementaire organisant les différentes activités de transport et de logistique, en vue d'adapter ce secteur aux évolutions internationales.

Lors de cet atelier, le président-directeur général de l'Office de la marine marchande et des ports, Foued Othman, a indiqué que cette rencontre, qui donne le coup d'envoi de l'assemblée générale de MedPorts, débattra des moyens pour assurer la pérennité des ports méditerranéens et leur résilience face aux crises internationales et aux mutations technologiques.

Lancé en 2018 par une vingtaine d'autorités portuaires du bassin méditerranéen, MedPorts compte 23 ports membres représentant environ 70% du trafic total des ports de la région, dont l'Ommp.