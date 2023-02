Afrique: CNT Guinée - Les questions parlementaires et de refondation débattues au cours d'une plénière

Le Conseil National de la Transition CNT, a tenu ce lundi, 07 février 2023, une plénière spéciale leurs homologues venus des pays d'Afrique.

C'est dans le cadre de la poursuite des activités liés à la célébration de l'an 1, depuis l'installation de cette institution. Les thèmes débattus durant cette autre plénière est " Parlement et refondation de l'Etat ".

Ces échanges entre ces honorables conseillers, se sont déroulés de certains présidents du CNT des pays en transition, entre autres: Dr Ousmane Bougouma du Burkina Faso, Colonel Malick Diaw et sa délégation, Dr Hadiza Attimer président du CNT Tchad, du 2ème Vice-président du Parlement de la CEDEAO, Sâni Malan Boukary accompagné du Secrétaire administratif du Parlement, Abdoul Aziz Moctar, le président du Groupe d'Amitié Guinée-Cote d'Ivoire, L'Honorable Sié Raoul et la Directrice exécutive de la fondation Hampâté BA, Rokiatou Hampâté Bâ.

Dans son allocution, le président du CNT Guinée, Dr Dansa Kourouma, a rappelé le contexte social et économique de la Guinée avant le 5 septembre 2021, tout en laissant le soin aux Guinéens de faire le choix du régime présidentiel, ses caractéristiques et ses attentes pour une meilleure gouvernance politique, économique, sociale et culturelle dans un Etat paisible, sécurisé (... ) prospère et démocratique.

" Permettez-moi tout d'abord de réitérer mes vœux de bon séjour à nos illustres hôtes mais surtout de souhaiter à l'ensemble des conseillers nationaux, l'administration parlementaire, et le cabinet, joyeux anniversaire et bonne fête. Nous sommes encore réunis ce lundi toujours dans le cadre de la célébration de l'An 1 du CNT de la Guinée à travers cette plénière spéciale portant sur le thème : "parlement et refondation de l'Etat".

La République de Guinée et les Républiques sœurs du Mali, du Burkina Faso et du Tchad sont toutes en transition à la suite des crises majeures de sécurité et de gouvernance dans leurs pays respectifs. Les transitions dans ces quatre pays sont une occasion d'aller à la racine de la cause de la rupture de l'ordre constitutionnel afin d'engager un processus de refondation et de rectification institutionnelle. Il nous a donc semblé opportun de saisir l'occasion de cette réunion des autres autorités et de nos quatre parlements en transition d'engager une réflexion commune sur cette problématique de refondation de l'Etat ", a-t-il fait remarquer.

Les différents dirigeants des parlements de transition du Mali, du Burkina et du Tchad mais également le 2ème Vice-président du Parlement de la CEDEAO ont à tour de rôle, emboîté les pas de Dr Dansa Kourouma, quat à la recherche de solutions aux défis qui se posent aux Etats africains en général et à ceux en situation de transition (Guinée, Mali, Burkina Faso et Tchad) en particulier.

Les points comme la mal gouvernance, le non-respect des textes de loi, les fraudes électorales, l'exclusion, la corruption, l'impunité et parfois l'inadaptation des rapports de partenariat avec les partenaires traditionnels, le retard observé dans la réalisation des objectifs communautaires de la CEDEAO, ont été au centre de leurs interventions.

C'est pourquoi ils ont en symbiose, proposé comme approche de solutions, une bonne gouvernance structurelle en vue de la matérialisation des objectifs sous-régionaux et continentaux, qui puissent offrire une meilleure perspective de développement des pays africains.

Aussi, les questions du fédéralisme africain et les possibilités d'aller vers l'intégration économique et celle des peuples, ont été également été de mises. L'idée, est de créer une communauté de destin à l'image des États-Unis d'Amérique. Une option qui a largement été partagée.

Pour clôturer les débats en beauté, des cadeaux de made in Guinée ont été offerts aux hôtes, venus des pays d'Afrique. Il faut rappeler que le programme de la célébration du 1er anniversaire du CNT, se poursuivra dans la région de Mamou, en Moyenne Guinée. Là-bas, de nombreuses autres activités sont prévues, avec à la clef, une séance plénière, une campagne éducative et des visites de courtoisie, les 8 et 9 février 2023.