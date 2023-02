Sénégal: Podor - Les acteurs de l'agriculture écologique invités à élever leur niveau d'engagement

Podor — Le préfet du département de Podor, Matar Diop, a exhorté mardi "les acteurs de la décentralisation à élever leur niveau d'engagement".

L'enjeu d'assoir les bonnes pratiques agricoles n'est plus à" démontrer", et les acteurs doivent plutôt élever leur niveau d'engagement", a-t-il déclaré, en présidant l'ouverture officielle des journées nationales décentralisées dédiées à l'agriculture écologique.

Il a plaidé pour la "définition de nouvelles stratégies et le partage et la vulgarisation d'expériences" pour intéresser davantage les ménages sénégalais à la question et "manger sainement ".

Il considère que l'agriculture écologique qui s'imbrique parfaitement avec le Plan Sénégal émergent (PSE), notamment l'objectif de la souveraineté alimentaire, requiert plus "d'engagement".

Cela suppose toutefois un certain nombre de préalables, la disponibilité de bonnes terres, de semences de qualité, de ressources humaines bien formées et la prise de conscience des enjeux sociaux et économiques, a-t-il estimé.

Les journées nationales de l'agriculture écologique sont organisées par la Dynamique pour transition agroécologique au Sénégal (DYTAES), qui est un réseau qui regroupe des organisations de producteurs, de consommateurs, de femmes rurales, des ONG, des institutions de recherches...

A Podor, il est composé de l'ONG Enda, du Programme intégré de Podor (PIP), de l'ONG 3D, de l'Union des jeunes agriculteurs de Koyli Wirndé, de Dental Bamtaare Tooro, du Directoire régional des femmes de l'élevage (DIRFEL) et des filières agricoles et pastorales, entre autres.