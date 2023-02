Ile Maurice: Polémique autour de sa grossesse - Stacy Ackbar "choquée" par les propos du Ministre Jagutpal

Il participait à une fonction dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer à Camp-Fouquereaux, hier. Le ministre de la Santé a été interrogé par les journalistes sur le cas du couple Stacy Ackbar et Kevin Philogène. Deux jeunes qui s'apprêtaient à devenir parents pour la première fois, mais dont le bébé aurait mystérieusement "disparu" alors que des médecins de l'hôpital Dr Bruno Cheong, à Flacq, affirment que la jeune femme n'était pas enceinte...

C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé le ministre lui-même hier. Kailesh Jagutpal déclare que l'habitante de Montagne-Blanche s'était rendue au dispensaire de la localité le 13 octobre 2022 pour la première fois. "Selon mes informations, on lui a fait passer une échographie et on l'avait informée du fait qu'elle n'était pas enceinte car il n'y avait aucun développement d'un foetus dans le ventre", a-t-il dit.

D'ajouter que Stacy s'était rendue au dispensaire le 14 octobre et que son test de grossesse s'était révélé négatif. "Elle a subi un examen par ultrasons en sus d'une échographie et on lui a confirmé qu'il n'y avait rien... Elle s'est rendue encore une fois à l'hôpital Dr Bruno Cheong à Flacq le 1er février où supposément elle a affirmé être enceinte mais qu'elle ne sentait aucun mouvement. Elle a été examinée par un gynécologue et on lui a une fois encore affirmé qu'il n'y avait rien dans son ventre."

Stacy Ackbar elle se dit "choquée" par la déclaration de Kailesh Jagutpal. "Comment estce que le ministre peut dire que j'y suis allée en octobre alors que je suis enceinte depuis juin ? J'ai suivi mes traitements en juin et j'ai fait au moins cinq échographies dont deux au community health center et trois à l'hôpital Bruno Cheong. J'ai senti mon enfant bouger en moi, je ne suis pas folle ! J'ai eu des symptômes d'une femme enceinte avec des vomissements à chaque fois que je mangeais.

La seule chose que je regrette, c'est de n'avoir pas pris les photos des échographies chaque fois que je me rendais à mes rendez-vous. Aujourd'hui, alors que je m'y rends pour leur demander où sont les photos, on me répond qu'il n'y a rien pour moi... "

La jeune femme fait d'ailleurs ressortir qu'elle a un carnet de santé qui prouve bien qu'elle était enceinte. "Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, je me battrai pour connaître la vérité. Si la police de Montagne-Blanche n'est pas disposée à prendre ma déclaration, je vais avoir recours à un homme de loi qui saura me guider afin que je puisse tirer toute cette affaire au clair."